Za slovenskega skakalca Žigo Jelarja je mučna in s psihološkega vidika zelo težka sezona. Ko je izpadel iz ekipe za svetovni pokal, se mu je vse porušilo in ni našel poti do pravih občutkov. Ne glede na težko preizkušnjo ostaja optimist in verjame, da se bo z umikom od skokov po koncu sezone in novim ciklusom treningov vse skupaj postavilo na prave tirnice.

Žiga, sezona se ni razpletla po vaših željah. Nastopili ste na uvodnih štirih tekmah svetovnega pokala, nato vas na osrednjem odru praktično nismo več spremljali. Kaj se je zgodilo?

Iskreno, če bi vedel, bi to spremenil. Ne vem. Enostavno se letos niso stvari sestavile, kot sem si želel. Preveč je bilo iskanja pravih materialov. Potem so vse te spremembe prinesle negotovost in načele samozavest. Težko je. Potrebna bo analiza, da ugotovimo, kje so glavne točke.

Pred sezono ste bili optimistični. Govorili ste, da bi na prvih postojankah radi prišli celo med deset najboljših. Kje je šlo potem narobe?

Če bi ostal v svetovnem pokalu, bi se stvari morda drugače razpletle. Skoki so bili za med top 25, v začetku sezone pa sem bil nato med top 30. Tudi lani sem tako začel in je bila najuspešnejša. Mogoče zaradi spremembe kvot … A nikogar ne obsojam. Lovro (Lovro Kos, op. a.) si je zaslužil mesto in ga zelo dobro izkoristil. Ko enkrat padeš v celinski pokal, je druga zgodba. Tekme so organizirane na dosti nižji ravni. Včasih v skokih kažeš določeno raven, vendar se rezultatsko ne pozna. In to te žre. Kot bi te z žerjavico v rebra.

V Planici se je njegova zgodba končala v kvalifikacijah. Foto: www.alesfevzer.com

Kako skakalci, ki ste vajeni nastopati v svetovnem pokalu, sploh preživite tekme na celinskem pokalu, kjer mora imeti posameznik tudi srečo? Vendarle ni takšnega nadzora nad razmerami, kot je to v svetovnem pokalu.

Zdaj ob milih zimah določene tekme v svetovnem pokalu sploh ne bi bilo, v celinskem pokalu pa so. Posledično te postane strah zaradi poškodb. Ko skačeš s strahom, je težko, zlasti ko nisi prepričan o sebi. V Zakopanah so na primer dosegali ekstremne daljave. To se je zgodilo pred tudi dvema letoma, ko v celinskem pokalu še ni bilo možnosti, da se trener odloči, da skakalca spusti z nižjega zaletnega mesta, ampak me je Igor vseeno dal tri mesta nižje, ker je bilo prenevarno. Zaradi takšnih stvari se začnejo ti delčki kopičiti. Predvsem želim pozabiti vse skupaj in začeti s svežo glavo.

Žiga Jelar upa na boljši jutri in verjame vanj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako črva, ki vas žre, odstraniti iz glave, da se vam kaj takšnega ne bo ponovilo v prihodnji sezoni?

Mislim, da je predvsem težava to reševati sredi zime. Tekme se vrstijo vikend za vikendom. Pričakovanja prav tako. Mislim, da mi bo premor koristil. Umaknil se bom od skokov, nato bom vse tegobe izrazil na treningu moči, vzdržljivosti skozi surov trening. Motivacije mi ne manjka. Ne bom je izgubil.

Menite, da boste ostali v A-reprezentanci?

Ne skrbi me, kam me bodo dali. Vem, da če se umirim in sestavim, ne bo druge izbire, kot da bom v A-ekipi.