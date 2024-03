Velika zmaga izjemnega Petra Prevca!

Peter Prevc (237,5/231 m/452,1) je veliki zmagovalec posamične preizkušnje v poletih v Planici! Slovenski as je po prvi seriji zasedal drugo mesto, v drugi pa z vrha izrinil Avstrijca Daniela Huberja (232/224 m/448,5), ki je za Prevcem na koncu zaostal 3,6 točke. Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnil še Timi Zajc, skupno pa je do točk prišlo pet slovenskih orlov. Po koncu je glavni trener Robert Hrgota razkril tudi imena za sobotno ekipno tekmo, na kateri bodo Slovenijo predstavljali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc.

Kakšen dan v Planici! Slovenski as Peter Prevc, ki bo konec tega tedna končal izjemno športno pot, je v velikem slogu prišel do zmage na posamični preizkušnji v poletih za svetovni pokal na Letalnici bratov Gorišek. 31-letni slovenski šampion je odlično formo nakazal že v poskusni seriji, v kateri je zasedel peto mesto. Še bolj je zablestel v prvi seriji, v kateri je z 237,5 metra postavil najdaljši polet dneva, a po polovici preizkušnje kljub temu zaostajal za Avstrijcem Danielom Huberjem. Najstarejši od bratov Prevc je nato v drugo napadel z drugega mesta, pristal pri 231 metrih in na koncu za tri točke in šest desetink ugnal Huberja, ki je v finalu poletel 223 metrov.

Peter po zmagi z družino, ženo Mino in otrokoma. Foto: Reuters

"Ta današnji izjemen uspeh je nekaj, kar sem potihoma želel, a sem mislil, da ne bo prišlo. Vsi na startu, sploh Timi, Daniel, Stefan, so bili res močni in je bilo težko, a je uspelo," je v prvem komentarju po zmagi za nacionalno televizijo dejal Prevc.

Peter Prevc s sinovoma na najvišji stopnički. Foto: Reuters

Prevc je z današnjim slavjem postal peti Slovenec z zmago v tej sezoni in poskrbel za Prešernovo Zdravljico pod Poncami. Obenem je Prevc s 24. zmago v karieri odprl tudi boj za mali kristalni globus v poletih, kjer za danes sedmim Avstrijcem Stefanom Kraftom zdaj zaostaja 34 točk.

Veselje Prevca v drugi seriji Foto: Reuters

Na tretjo stopničko se je povpel Norvežan Johann Andre Forfang (441,3 točke), ki je v finalu s stopničk izrinil Timija Zajca. Ta je na koncu za zmagovalcem Prevcem zaostal 11,9 točke, za stopničkami pa 1,1 točke. V prvi seriji je poletel 227,5 metra, v finalu pa 219 metrov, kar je bilo na koncu dovolj za četrto pozicijo.

Do točk je skupno prišlo pet Slovencev, Lovro Kos je v finalu izgubil dve mesti in bil na koncu 12. (402,8), Domen Prevc je po ponesrečenem prvem skoku v drugo pridobil štiri mesta in na koncu tekmo končal na 17. mestu (401,2). Maksim Bartolj pa je bil 21. (392,7).

Padec Laniška v prvi seriji

Navijačem ob Letalnici bratov Gorišek je v prvi seriji zastal dih ob nastopu Anžeta Laniška, ki je pristal pri 213 metrih, nato pa mu je zagrabilo smučko, slovenski šampion pa je grdo padel, a se je na srečo takoj pobral in pomahal zaskrbljenim gledalcem v Planici. Kot so nekaj minut po padcu sporočili organizatorji, je Lanišek takoj prestal tudi pregled, na srečo pa je z njim vse v najlepšem redu. "Spodaj mi je zmanjkalo hitrosti in sem pristal z višine. Kot v nekakšno luknjo. Obrnilo mi je koleno, ki sem ga imel poškodovanega, a k sreči v pravo smer in je vse v redu. Bom še skakal," je po prvi seriji za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Preizkušnjo je končal na 37. mestu. Brez finala pa je ostal tudi Žak Mogel, ki je osvojil 33. mesto (200 m; 173,8).

Anže Lanišek je v prvi seriji pri 213 metrih pri doskoku grdo padel, a jo je na srečo odnesel brez poškodb. Foto: Reuters

V soboto letalce v Planici čaka ekipna tekma, kjer bodo ob Slovencih favoriti za zmago predvsem Avstrijci. Za Slovenijo bo preizkušnjo odprl Lovro Kos, za njim pa bodo nastopili Domen Prevc, Timi Zajc in za konec še Peter Prevc.

Izidi: 1. Peter Prevc (Slo) 452,1 točke (237,4/231 m)

2. Daniel Huber (Avt) 448,5 (232/224)

3. Johann Andre Forfang (Nor) 441,3 (231/226)

4. Timi Zajc (Slo) 440,2 (227,5/219)

5. Marius Lindvik (Nor) 423,9 (221/217,5)

6. Daniel Tschofenig (Avt) 419,0 (221(218,5)

7. Stefan Kraft (Avt) 417,5 (216,5/216)

8. Erik Belshaw (ZDA) 414,7 (218,5/216,5)

9. Ryoyu Kobayashi (Jap) 414,2 (211/224,5)

10. Pius Paschke (Nem) 407,1 (212,5/220,5)

...

12. Lovro Kos (Slo) 402,8 (214, 213)

17. Domen Prevc (Slo) 401,2 (209,5/217)

21. Maksim Bartolj (Slo) 392,7 (214/209)

...

33. Žak Mogel (Slo) 173,8 (200)

37. Anže Lanišek (Slo) 163,7 (215) Svetovni pokal, skupno (31/32): *1. Stefan Kraft (Avt) 2099 točk

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1662

3. Andreas Wellinger (Nem) 1470

4. Jan Hörl (Avt) 1140

5. Peter Prevc (Slo) 1031

6. Michael Hayböck (Avt) 866

...

9. Lovro Kos (Slo) 766

13. Anže Lanišek (Slo) 655

14. Timi Zajc (Slo) 640

16. Domen Prevc (Slo) 583

51. Žak Mogel (Slo) 28

58. Maksim Bartolj (Slo) 10

62. Žiga Jelar (Slo) 7 Svetovni pokal, poleti: 1. Stefan Kraft (Avt) 376 točk

2. Peter Prevc (Slo) 342

3. Daniel Huber (Avt) 329

4. Timi Zajc (Slo) 296

5. Domen Prevc (Slo) 190

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 178

...

16. Lovro Kos (Slo) 73

30. Anže Lanišek (Slo) 26

35. Maksim Bartolj (Slo) 10

39. Žak Mogel (Slo) 4 Pokal narodov (36): 1. Avstrija 7537 točk

2. Nemčija 4821

3. Slovenija 4640

...

* Opomba: Avstrijec Stefan Kraft je že pred koncem sezone osvojil veliki kristalni globus.

Zajc najboljši v poskusni seriji

S poskusno serijo je najbolje opravil Timi Zajc, ki je pristal pri 234 metrih, drugo mesto je osvojil Avstrijec Stefan Kraft (219,5 m), tretji je bil Domen Prevc (230,5 m). Peto mesto je pripadlo Petru Prevcu (224 m), osmi je bil Lovro Kos (204 m). Maksim Bartolj je z 207,5 metra 20., Anže Lanišek 28. (196,5 m), Žaku Moglu pa se je nastop ponesrečil in bil 41. (164 m).

Dosežki Slovencev v poizkusni seriji:

dolžina poleta (uvrstitev) Maksim Bartolj 207,5 m (20.) Žak Mogel 164 m (41.) Anže Lanišek 196,5 m (28.) Lovro Kos 204 m (8.) Domen Prevc 230,5 m (3.) Peter Prevc 224 m (5.) Timi Zajc 234 m (1.)

