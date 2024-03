"Vrnil sem se. Naposled mi je uspelo," nam je po kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo v Planici razlagal legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai, z naskokom najstarejši tekmovalec v karavani svetovnega pokala. Neuničljivi šampion šteje že neverjetnih 51 let, na Letalnici bratov Gorišek pa se je s 198,5 metra dolgim poletom zanesljivo uvrstil na petkovo tekmo. "Zelo sem vesel, da sem tu," je dodal.

Noriaki Kasai je v svetovnem pokalu debitiral davnega leta 1988, skakal je v času Primoža Peterke, zdaj je prisoten tudi na zaključnem koncu tedna kariere še druge slovenske skakalne legende Petra Prevca. V pokoj je torej pospremil že dva slovenska šampiona. "Ja, zelo žalosten sem ob tem podatku," nam je povedal pod veličastno letalnico, se nasmehnil in dodal: "Jaz načrtujem nadaljevati še deset let."

"Mislim, da se bo Peter vrnil"

Japonski veteran ima v Planici status legende in je bil poleg slovenskih orlov deležen najbolj bučne podpore več kot 13 tisoč navijačev. "Mislim, da se bo Peter vrnil," nam je še povedal v smehu. In v čem je pravzaprav skrivnost te tekmovalne dolgoživosti? Japonska je dežela z največ stoletniki na svetu, je morda skrivnost v tamkajšnjem slogu življenja, na ribah temelječi prehrani …? "Ne, ne, nič posebnega. Samo skoki me ohranjajo mladega," je odgovoril svetovni rekorder s kar 577 tekmami v svetovnem pokalu, ki je leta 1992 postal tudi svetovni prvak v poletih v Harrachovu na Češkem, osebni rekord pa je dosegel leta 2017, ko je v Vikersundu poletel 241,5 metra.

"Ne, Planice nimam rad. Ljubim jo! Planica je številka ena." Foto: www.alesfevzer.com

"Planica je številka ena"

Pa Planica, kako globoko se mu je v vseh teh letih zasidrala v srce? Na Bloudkovi velikanki je slavil že leta 1998, na Letalnici bratov Gorišek leto kasneje. Planica je na neki način tudi njegov drugi dom, saj je japonska reprezentanca že pred leti Slovenijo izbrala za svojo zimsko bazo. "Ne, Planice nimam rad. Ljubim jo! Planica je številka ena," je zaključil kratek pogovor.

Njegova tekmovalna kariera traja že osupljivih 33 sezon, zbral je 17 posamičnih zmag in se kar 63-krat uvrstil na oder za zmagovalce. Po dveh letih odsotnosti se je letos spet prebil v svetovni pokal in prav mogoče je, da ga bomo imeli privilegij spremljati še kakšno sezono ali dve.

