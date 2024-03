"Pred časom sem dobil veliko vprašanj, kako bomo ponovili kakšno takšno sezono, kot smo jih imeli v preteklosti. Letošnjo ocenjujem kot izjemno, dosegli smo približno toliko kot v olimpijski sezoni, devet zmag in na koncu največjo nagrado. Delo ekipe ocenjujem kot izjemno, zahvaljujem se vsem, ki so pri tem pomagali," je po koncu sezone svetovnega pokala dejal glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič. O svoji prihodnosti na trenerskem čelu skakalk – dogovora še ni – pa dodal: "Sezone še ni konec, čakajo nas poročila, to je tudi mrtev čas, ko je treba razmisliti in potegniti črto."

Četrtkov večer ob srednji skakalnici v Planici je bil kljub dežnim kapljam vesel. Nika Prevc je kot šesta slovenska športnica prejela veliki kristalni globus za zmago svetovnega pokala. To je bil drugi ženski veliki kristalni globus – leta 2021 ga je osvojila Nika Križnar, sezono zatem pa so Slovenke prvič osvojile še pokal narodov.

"Kaj naj rečem. Ponavadi, ko je konec in je vse v redu, rečem, da je narejeno. In danes je res. Rumeno majico smo pripeljali do konca, ni bilo lahko, pritiski so bili veliki. Nika Prevc je imela tarčo na hrbtu, a ji je uspelo. Danes je dvignila ta globus, to je naš tretji. Je mlada, profesionalna in dobra učenka. Upam, da bo po takšni lepi sezoni in ob takšni lepi nagradi ostala skromna in zdrava in bo lahko zmagovala še naprej," je po zadnji tekmi sezone in osvojenem globusu novinarjem povedal glavni trener ženske reprezentance Zupančič, ki je vodenje te prevzel poleti 2018.

"Veseli me, da je taka oseba, kot je, da ostaja mirna, je dobra učenka, kakšne stvari se seveda mora še naučiti. Po prvi zmagi je bila hitro izpostavljena, a je vse izpeljala, kot je treba. Zagotovo njena sezona ni bila presenečenje samo zame, morda zame še najmanj, bolj pa za druge. Napovedal sem, da imamo tri dekleta, ki bodo merila na globus, kar je bil zagotovo tudi njihov cilj, imajo namreč visoke cilje. Pa je šport kdaj tudi presenečenje in se telo ne odzove tako, kot razmišlja glava. Razmere ti kdaj ne dovoljujejo izpeljati tistega, kar si zamisliš, in stvari te hitro oddaljijo od tistega, kar si sam želiš," dodaja 48-letni trener.

Mlada slovenska ekipa je v pokalu narodov končala na drugem mestu, slabih 450 točk za zmagovalkami Avstrijkami in dobrih tisoč pred tretjimi Japonkami. Točke je v svetovnem pokalu ob zmagovalki osvojila še šesterica: Nika Križnar je sezono končala na šestem mestu, Ema Klinec na 13., Katra Komar na 26., Tina Erzar in Taja Bodlaj sta bili 34., takoj za njima se je zvrstila Ajda Košnjek, točke je osvojila še Jerica Jesenko.

"Pred časom sem dobil veliko vprašanj, kako bomo ponovili kakšno takšno sezono, kot smo jih imeli v preteklosti. Letošnjo sezono ocenjujem kot izjemno, dosegli smo približno toliko kot v olimpijski sezoni. Dosegli smo devet zmag in na koncu največjo nagrado. Delo ekipe ocenjujem kot izjemno, zahvaljujem se vsem, ki so pri tem pomagali, še posebej svojemu pomočniku Anžetu Lavtižarju, serviserju Gabru Arhu in fizioterapevtu Lojzetu Petku. To smo tisti, ki smo neprestano skupaj z dekleti in jih priganjamo, da dajo vse od sebe," je črto pod rezultatski del sezone potegnil Zupančič.

Njegova prihodnost v ženski reprezentanci še ni jasna. Kot je v začetku tedna dejal vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik, bodo pri dekletih glede trenerske strukture razpravljali po koncu tekem v Planici, ko se bo sestal strokovni odbor: "Teden ali dva po tekmah v Planici bomo imeli strokovni svet, na katerem bomo razpravljali o vseh ženskih reprezentančnih selekcijah. Z Zoranom še nismo dosegli dokončnega konsenza o nadaljevanju dela. Verjamem, da ga bomo. Naša želja je, da bi Zoran nadaljeval. Videli bomo v prihodnjih tednih."

Ali bo podaljšal pogodbo, za zdaj še ni jasno, Zupančič je na vprašanje o tej temi odgovoril kratko in jedrnato ter nato zapustil mešano cono: "Sezone še ni konec, čakajo nas še poročila, to je tudi mrtev čas, ko je treba razmisliti in potegniti črto."