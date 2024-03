Lepšega konca kariere si Peter Prevc ni mogel predstavljati. Pa še ni je konec, saj sta pred njim še dva delovna dneva v Planici. V petek je bil namreč čas za njegovo prav posebno veselje. Pred slovenskimi navijači je v Planici skočil do 24. posamične zmage v karieri, ki jo je proslavil na odru za zmagovalce s sinovoma Ludvikom in Oskarjem. In kaj so bile prve besede starejšega sina? "Da smo končno premagali Krafta," je z nasmehom na obrazu odgovoril Peter, ki si predvsem želi uspešnega sobotnega dne, ko bo na Letalnici bratov Gorišek ekipna tekma. S Kraftom pa bo imel posebno bitko tudi zadnji dan planiškega konca tedna.

Filmski konec športne poti uprizarja slovenski skakalni šampion Peter Prevc. Ko je 6. februarja naznanil slovo od skakalne kariere, se je rezultatska krivulja eksponentno dvignila v višave. Začel je nizati dobre skoke in posledično odlične uvrstitve. Vse do prihoda v Planico je štirikrat stal na stopničkah in bil vselej drugi.

Ker se vztrajnim trud poplača, se je tudi njemu. In lepše ni moglo biti kot pred slovenskimi navijači na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Na petkovi posamični preizkušnji je skočil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce in postal peti slovenski orel v tej zimi, ki mu je to uspelo.

Pero vesel, a bi predvsem rad bil uspešen s fanti v soboto

"V bistvu sem si že v sredo zvečer rekel, da ni pomembno, kaj se zgodi. Četudi bi bil 15. Najpomembnejše je, da dobro oddelam sobotno tekmo. Da ekipo držim na ravni. Za posamične rezultate mi je bilo vseeno. Z rezultatom se ne smeš obremenjevati, ampak prepustiti. Misli moraš usmeriti v svojo nalogo in se prepustili zraku, da naredi, kar mu ti pomagaš ustvariti," je slovenski junak nazorno odgovoril na vprašanje, ali je bil po vseh drugih mestih zdaj že lačen zmage.

Ko so ga fantje nesli na ramenih, se je počutil najmogočnejšega. Foto: www.alesfevzer.com

Peter še kako dobro ve, kako je biti na vrhu in zmagovati. Kar 24 posamičnih zmag v svetovnem pokalu ima zdaj na svojem računu. Če po prvi seriji še ni kazalo, da se bo današnji dan tako razpletel, je v drugo z druge pozicije poletel na sam vrh in pustil za seboj vse tekmece – družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Daniel Huber in Johan Andre Forfang.

"Vso tekmo sem bil napet"

"Dan se je dobro razpletel. Zgodaj sem se zbudil, lepo opravil trening. V Planico smo prišli v krasnem pomladnem dnevu. Uspelo se mi je zelo dobro zbrati, da sem naredil skoke. Vedel sem, da so trije nasprotniki zelo močni – Daniel, Stefan, Timi. Da jih bo težko premagati. Na koncu mi je uspelo in je vredno prvega mesta," je izkušeni Pero razlagal v izteku planiške velikanke.

Foto: www.alesfevzer.com

Priznal je, da ni bil povsem miren, pa čeprav ni imel visokih pričakovanj: "Vso tekmo sem bil napet. Ko sem se peljal gor za prvo serijo, sem čutil nervozo. Ampak je bilo dobro. Na ramenih sotekmovalcev sem se danes počutil v tistem trenutku v izteku najmogočnejšega. Naučil sem se, da te zmage najbolj zaužijem."

Sin Ludvik dobil zadoščenje

Pravih emocij ni čutil veliko. Od vsega vrveža, ki je okoli njega v zadnjih dneh, je razumljivo že dodobra utrujen: "Ponosen sem bil, mogočen. Sploh ni bilo olajšanja. Morda nekaj evforije, ko se je zgodilo. Zdaj nekako čakam, da se usedem in zadiham."

Foto: www.alesfevzer.com

In kdo mu v takšnih trenutkih da še nekaj dodatne energije? Odgovor je jasno družina, ki mu vseskozi stoji ob strani. Sinova Ludvik in Oskar sta bila z njim celo na zmagovalnem odru, kot smo tega vajeni pri nekdanjem skakalcu in zdaj kolesarskem šampionu Primožu Rogliču. Ko je Peter odgovoril na novinarsko vprašanje, kaj mu je sin Ludvik po zmagi dejal, se je ob tem zasmejal: "Da smo končno premagali Krafta."

V igri še mali kristalni globus, ki ga je trikrat že osvojil

In Krafta lahko slovenska ekipa premaga tudi v soboto, ko bo moštvena preizkušnja. Prav Avstrijci bodo glede na videno največji tekmec slovenskim orlom v boju za zmago. Trikrat so se naši skakalci že veselili v Planici na moštvenih preizkušnjah in pri vseh treh zmagoslavjih je bil prisoten Peter Prevc.

Peter je v igri za mali kristalni globus. Za Kraftom zaostaja 34 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnje dejanje njegove kariere bo sledilo v nedeljo, ko bo še enkrat bil prav posebno bitko s Kraftom. V igri je namreč mali kristalni globus v razvrstitvi poletov, ki ga je v karieri trikrat že osvojil. Pred nedeljskim "obračunom" ima Avstrijec, ki je bil v petek sedmi, vsega 34 točk naskoka.