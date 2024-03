Smučarske skakalke so v četrtek končale sezono svetovnega pokala, skakalci pa jo bodo v nedeljo. Če so točke enako razporejene pri obeh spolih, pa je velika razlika v denarnih nagradah, saj so dekleta plačana bistveno manj. Najvišje na lestvici med dekleti je Norvežanka Eirin Maria Kvandal, zmagovalka sezone Nika Prevc pa na drugem. V moški konkurenci je na vrhu Stefan Kraft.