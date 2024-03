Najglasneje so navijali za Petra Prevca, vsi pa si želijo Nikin avtogram #video

Četrtkovo dogajanje v Planici so že tradicionalno popestrili glasni in najbolj navdušeni mladi ljubitelji smučarskih skokov, Otroci Triglava. Tokrat se jih je v dolini pod Poncami zbralo 4.800, 200 jih je prišlo zaradi akcije "Ustvari pokal", ki jo je največja slovenska zavarovalnica priredila že drugo leto.

Z razposajenimi otroci iz četrtega J OŠ Ihan smo imeli priložnost poklepetati čisto na kratko, saj se jim je nadvse mudilo spremljati kvalifikacije poletov. Ni pa bilo prav nobenega dvoma, kdo od slovenskih orlov bo imel danes njihovo največjo podporo. "Za Petra Prevca! Da, za Prevca!" je bil odgovor na vprašanje, za koga se danes najbolj navija. Ob splošnem prikimavanju in pritrjevanju pa se je oglasil še en glasek deklice z očali. "Navijala bom za vse Slovence," in brž so mu pritegnili še preostali: "Daaa, za vse naše!"

Razložili so nam, da je v njihovih krogih "precej priljubljen" tudi Timi Zajc, ki bi bil po njihovem mnenju lahko naslednik v pokoj odhajajočega Petra Prevca, njihovo podporo pa ima tudi Prevčeva sestra Nika. "Vsi hočejo njen avtogram," nam je pojasnila ena od šolark, ki je tudi sama trenirala smučarske skoke, pa jih ne več, saj je "to fazo prerasla".

Hvaležni nadarjeni umetnici Hani

Mala junakinja razposajenega 4. J osnovne šole iz Ihana pa je Hana. "Hana je narisala risbico, s katero je lahko v Planico pripeljala cel razred," nam je bilo razloženo. In kaj si ob tem misli avtorica ene od zmagovitih risbic? "Vesela sem, všeč mi je, da je lahko prišel cel razred," nam je povedala in brž dodala: "Jaz sem tudi biatlonka." To pomeni, da obiskuje tudi Pokljuko? "O, da, seveda," pravi. Med športoma pa se ne bi mogla odločiti. "Oba sta mi enako všeč," pravi osnovnošolka iz Ihana.

Pa so ji sošolci kaj hvaležni, da jim je z umetniškim talentom priborila tako lepo nagrado? "Daaaaaaa," je bil enoglasen in bučen odgovor. S to energijo so se nato podali ob letalnico.

Spomini, ki ostanejo za celo življenje

"Otroci navijajo za vse. Ne le za naše skakalce, pač pa tudi tuje in njihov glas ti vselej seže v srce." Foto: Simon Kavčič "Prav četrtek je meni osebno najljubši dan v Planici, saj otroci navijajo za vse. Ne le za naše skakalce, pač pa tudi tuje in njihov glas ti vselej seže v srce. Pa vedno je tudi sonce, kot da bi ga priklicali otroci," pa nam je povedala direktorica marketinga v Zavarovalnici Triglav Tjaša Kolenc Filipčič. Povsem upravičeno je lahko ponosna na projekt, ki je stalnica že več kot pol stoletja. "Zavarovalnica Triglav je partner Planice že skoraj 60 let, več kot 40 let pa vozimo otroke in njihove spremljevalce na ogled tega veličastnega dogodka. Letos smo pripeljali 4.800 otrok in njihovih spremljevalcev, od tega pa je 200 otrok v okviru natečaja Ustvari pokal, ki ga prirejamo že drugo leto. Otroke smo pozvali, naj narišejo pokal, ki bi ga sami podelili zmagovalcu pokala Planica 7, najboljši pa ima možnost, da ta pokal izdelamo in ga ona, letos je zmagovalka deklica, tudi podeli zmagovalcu osebno."

Po štirih desetletjih akcije Otroci Triglava se je nabralo ogromno število zdaj odraslih ljudi s to prelepo izkušnjo. "Da, velikokrat se zgodi, da nam spremljevalci in učitelji povedo, da so sami v Planico prišli kot otroci in jim je to ostalo v spominu kot izjemna izkušnja tudi v odraslih letih. To se nam zdi izjemno pomembno, da vzgajamo otroke v tem duhu, da otroci zrastejo v prave ljubitelje športa in uživajo v tem duhu planiškega dneva," še ponosno pove Tjaša Kolenc Filipčič.

