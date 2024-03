Nika Prevc ima pred seboj bratovo študijsko gradivo

Nika Prevc je šele osma zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala. Naziv, ki ga pred sezono tudi sama ni pričakovala. Pričakovala ga ni niti stroka. Pričakovali ga nismo niti po prvi postojanki v Lillehammerju. Po nekoliko daljšem decembrskem premoru je prišel na vrsto Engelberg družine Prevc. Zakaj, boste vprašali. Njena brata Peter in Domen sta v tem švicarskem skakalnem središču že stala na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Očitno je nekaj v zraku, kar družini Prevc ugaja. Kot na splošno v skakalnem svetu.

Od takrat naprej se je začela rapsodija navzven plahe, navznoter odločne mlade skakalke. Če še ni vešča izjav pred novinarji in je vidno prisoten strah, ki bo čez čas izginil, kot je tudi pri bratu Petru, pa je povsem drugače na napravah. Ko od 19-letne skakalke slišiš, da je vesela, ker po prvi seriji zaseda prvo mesto, je to jasen pokazatelj tega, da se izziva ne ustraši. Veliko posameznikov in posameznic ima s tovrstnim izzivom težave in nastane previsok zid. A ne pri Niki.

Foto: www.alesfevzer.com

Ni se ga ustrašila niti v nadaljevanju, ko je imela breme rumene majice. Ekspresno se je povzpela na prvo stopničko slovenske lestvice po številu posamičnih zmag, hkrati pa izenačila uspeh treh skakalnih šampionov – Primoža Peterke, ki je kot edini dvakrat osvojil veliki kristalni globus, brata Petra in ekipne kolegice Nike Križnar.

Glede na besede brata Ceneta Prevca ima dobro osnovo za to, da ne bo muha enodnevnica na vrhu in bi lahko v bodoče še kdaj z rumeno majico zaključila zimo. "Toliko, kot ona živi za skoke, mi vsi trije bratje ne," je v nedavnem intervjuju za Sportal dejal Cene. Glede na to, da Prevci nosijo v sebi nekaj skakalnega, kar je nepojmljivo, je prihodnost lahko svetla.

A moramo hkrati biti pozorni, kot smo že zapisali v komentarju po šampionski sezoni brata leta 2016. "Zato pa je pomemben vsak naslednji korak in Peter se tega zaveda. Jasno mu je, da je kaj takega težko ponoviti, prepričani pa smo lahko, da bo poleti iskal vse mogoče načine, kako še naprej ostati na vrhu."

Foto: www.alesfevzer.com

Bratu ni uspelo še enkrat stopiti na vrh, ker je konec koncev krog favoritov pri moških bistveno širši, a lahko računamo na to, da se bo iz Petrove šole tudi Nika kaj naučila. Kako je bilo bratu, ki je želel ostati nad vsemi po šampionski sezoni, je lahko opazovala bližje kot kdorkoli drug. In takšne izkušnje in študijsko gradivo so zlata vredni.

Da ima potencial velike zmagovalke, so na glas izpostavljali njeni prejšnji trenerji, zdaj pa je tudi svetovna javnost spoznala skakalko, ki bo zagotovo trn v peti vsem nacijam tudi v bodoče. In glede na njeno razumno, pridno in dosledno naravo lahko pričakujemo, da bo po takšnem uspehu ostala na trdnih in realnih tleh, iz katerih se bo lahko v bodoče še kdaj povzdignila nad vse.