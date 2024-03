"Upam, da bom čez nekaj let lahko dekleta gledala leteti tudi v Planici"

Sploh 35-letna avstrijska skakalka Eva Pinkelnig je ob koncu letošnje sezone močno zapretila Prevčevi, odločilen zaostanek za Slovenko pa si je nabrala v začetku zime, ko je zaradi poškodbe kolena izpustila prvi dve postaji svetovnega pokala. V zaključku sezone je bila v naletu, pa je Prevčeva le ubranila prednost. Bi si morda avstrijska šampionka, lanska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, prav zato morda želela še kakšno tekmo več?

"Ne, absolutno ne! Tudi jaz sem povsem izmučena. Bilo je naporno, ampak sezona je bila enkratna," nam je povedala po zadnji tekmi v Planici. "Bil je velik pritisk, da bi ponovila lansko sezono, ampak opravila sem dobro in dokazala, da lani nisem imela zgolj sreče, pač pa sem zelo dobra smučarska skakalka in si zaslužim tekmovati v svetovnem pokalu. Zato se zelo veselim naslednje sezone," je dodala zmagovalka petih tekem v sezoni, tudi zadnje na srednji skakalnici v Planici.

"Imela sem malce neprijeten vstop v sezono s to poškodbo kolena. Ekipi se moram zahvaliti za trdo delo, običajno bi bila ob takšni poškodbi odsotna tri mesece, nam pa je vrnitev uspela v šestih, osmih tednih. Po vrnitvi sem zmagala v Oberstdorfu, kar je bilo neverjetno, dvojna domača zmaga v Hinzenbachu je bila še boljša. Pa današnja zmaga z rekordom skakalnice je bila neverjetna. Vesela sem tudi drugega mesta v skupnem seštevku, še bolj pa ekipne zmage v pokalu narodov. Sezona je bila izjemna," je včeraj po tekmi naštevala avstrijska veteranka, ki je s 103,5 metra postavila ženski rekord srednje skakalnice v Planici.

Alexandria Loutitt je letošnji svetovni pokal končala na tretjem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

Nenehno dokazovanje, da Peking ni bil naključje

Na tej se odlično počuti tudi Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je včeraj zasedla drugo mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je bila tretja. "Pomagalo je, da je to ena mojih glavnih skakalnic za trening. Največ treniram v Beljaku in tukaj, zato ni naključje, da tukaj dobro skačem," je razlagala 20-letnica iz Calgaryja. Ta je leta 1988, daleč pred njenim rojstvom, gostil olimpijske igre in te so za kanadske športnike izjemno pomembne, nam je še pojasnila varovanka zamejskega slovenskega trenerja Janka Zwitterja.

"V Kanadi financiranje temelji prav na tem, kako dobro se odrežeš na olimpijskih igrah, zato je velika spodbuda za nas, da se v Cortini odrežemo kar najboljše. Zato se trudimo za konsistentnost, ob tem pa se poskušamo sprostiti in uživati v skakanju, se zabavati. Najboljše rezultate dosegam prav, ko se najbolj zabavam in najbolj uživam v skakanju," pravi Loutittova. Na zadnjih zimskih igrah v Pekingu je z reprezentančnimi kolegi Abigail Strate, Mathewom Soukopom in Mackenziem Boxdom-Clowesom presenetila na tekmi mešanih ekip in se veselila bronastega odličja. Pozlatela je tedaj slovenska četverica: Nika Križnar, Urša Bogataj, Timi Zajc in Peter Prevc.

"Naša ekipa v zadnjih letih lepo napreduje, z Abi se trudiva nenehno dokazovati, da Peking ni bil naključje. Ljudje počasi začenjajo verjeti, da sva si tedanji uspeh zaslužili," je še razlagala mlada Kanadčanka, ki je februarja izgubila reprezentančno kolegico zaradi poškodbe. "Ja, to je bil udarec za našo ekipo, ki že tako ni prav številčna. Smo tudi zelo povezani, zato je težko videti prijateljico, ko se bori s poškodbo. Vem pa tudi, da je močna oseba in bo te težave prebrodila."

"Tudi sama bi si želela skakati tukaj na letalnici." Foto: www.alesfevzer.com

Želijo si leteti

Dekleta so sezono sklenila na srednji planiški skakalnici, streljaj od impozantne Letalnice bratov Gorišek, na kateri so imeli njihovi moški kolegi včeraj treninga in kvalifikacije. Na račun tega so dekleta nekaj puščic že pred zaključnim koncem tedna sezone ustrelile proti vodilnim možem panoge, saj čutijo, da so obravnavane neenakovredno, nespoštljivo in pokroviteljsko. "Vedno nam govorijo, česa ne smemo in ne bi smele početi," se je glasnim kritikam iz norveške reprezentance pred dnevi pridružila tudi Eva Pinkelnig, po zadnji tekmi sezone pa je bila o tej temi zelo diplomatska. "Tudi sama bi si želela skakati tukaj na letalnici, ampak stvari se vendarle premikajo, napredujemo po korakih, zdaj nas čakajo novi. Potrebujemo naslednji velik izziv in to bo Oberstdorf. Upam, da bom čez nekaj let lahko dekleta gledala leteti tudi v Planici."

