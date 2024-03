Slovenci na koncu drugi, kaj je po hudem padcu povedal Timi Zajc?

Na Letalnici bratov Gorišek je bila na sporedu ekipna tekma, kjer so zaradi premočnega vetra izpeljali le eno serijo. Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so na koncu zasedli drugo mesto. Zmagali so Avstrijci, tretji pa so bili Norvežani. Tekmo je nekoliko zasenčil padec Timija Zajca, ki je letel zelo daleč (242,5 m), a padel. Padec je bil tako hud, da ne bi mogel skakati v finalni seriji. V nedeljo je na sporedu še posamična tekma. Danes se je pod planiško letalnico zbralo nekaj več kot 23 tisoč navijačev (23.346).

Timi Zajc ob nesrečnem padcu. Foto: Guliverimage

V Planici se je po prvi seriji okrepil veter, zaradi česar je vodstvo tekmovanja dvakrat prestavilo začetek druge serije, nato pa jo dokončno odpovedalo. Avstrijska četverica Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Stefan Kraft in Daniel Huber je po štirih skokih v prvi seriji zbrala 803,8 točke, kar je zadostovalo za zmago s prednostjo 10,5 točke pred Slovenijo.

Lovro Kos je v prvi seriji skočil 216,5 m, Domen Prevc pa v drugi 220 m. V tretji je Zajc nato padel, a je Slovenija vseeno po treh skokih vodila. Peter Prevc je nato skočil 223,5 m, a ga je ob koncu prehitel Huber, ki je postavil daljavo dneva z 244 m.

Timi Zajc bo odšel na dodatne preglede v jeseniško bolnišnico. Foto: bralka

Žal se je polet Timija Zajca končal s padcem. Naš skakalec je pristal pri 242 metrih in pol, a se ni obdržal na nogah. Našemu skakalnemu asu je pozneje postalo slabo, tako da so ga odnesli na nosilih. Po zdravniškem pregledu so se odločili, da Zajc v finalni seriji ne bi skakal. Pozneje ga bodo preventivno odpeljali v jeseniško bolnišnico na dodatne preglede.

"Zdaj sem že kar v redu. Malo me boli kolk, lopatica in rama. Mislim, da je vse v redu in mislim, da je bil to moj zadnji skok v letošnji sezoni," je povedal Timi Zajc, ki je priznal, da se takoj po padcu ni najbolje počutil. "Da, bilo mi je slabo, vroče mi je bilo in zelo me je bolelo, ampak so me hitro zrihtali."

Že pred tem je v drugi skupini letalcev nesrečno padel Giovanni Bresadola in obležal v izteku. Nesrečni Italijan je pristal pri 226 metrih. Kot kaže, gre za poškodbo kolena, saj so ga iz izteka odpeljali z reševalnimi sanmi.

Robert Hrgota Foto: www.alesfevzer.com

"Važno je, da je s Timijem vse v redu"

"Odločitev je bila prava, ker so bili pogoji kar precej težki. Drugo mesto s padcem. Predvsem je pomembno, da je s Timijem vse v redu in da se lahko pripravi," je za nacionalno televizijo povedal Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja posamična tekma, v kolikor bo to dovoljevalo vreme. Začela se bo ob 9.30, obeta pa se čustveno slovo od 31-letnega šampiona Petra Prevca, ki bo po zadnjem skoku smuči postavil v kot.

Peter Prevc je zelo dobro skakal tudi na ekipni tekmi. Foto: Reuters

Peter Prevc po petkovi zmagi. Foto: www.alesfevzer.com

Lepšega uvoda v planiški konec tedna si slovenski tabor in navijači niso mogli zamisliti. Peter Prevc, ki se poslavlja od športne poti in jo bo sklenil v nedeljo, je spisal novo posebno zgodbo. Zmagal je v velikem slogu in sprožil pravo evforijo med skoraj 15 tisoč navijači, ki so bili v izteku Letalnice bratov Gorišek.

Mineva dve leti od slovenske ekipne zmage v Planici

Dve leti mineva od zadnje slovenske ekipne zmage v smučarskih skokih v svetovnem pokalu in ta je bila dosežena prav v Planici, medtem ko je drugače na svetovnih prvenstvih. Letos so naši orli poleteli do zlata na svetovnem prvenstvu v poletih, lani pa na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

poskusna serija prva serija finalna serija Lovro Kos 213,5 m 216,5 m / Domen Prevc 211,0 m 220.0 m / Timi Zajc 230,5 m 242,5 m (padec) / Peter Prevc 213,5 m 223,5 m /