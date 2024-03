"Zelo smo veseli, da nam je v teh nemogočih razmerah, ki vladajo skozi celotno zimo in tudi zdaj zadnje dni, uspelo že četrti dan uspešno zaključiti. Letalnica zagotovo ni idealna, ni pa dileme, da ne bi bilo regularno. V teh razmerah je skoraj nemogoče pripraviti letalnico, tako da je kar mali čudež, da nam je uspelo. Zahvala vsem, ki delajo od jutra do večera. Na srečo smo prvo serijo izpeljali, preden se je veter okrepil, tako da smo zadovoljni, da je še ena tekma za nami. Žal mi je za Timijev padec, upam, da bo z njim čim prej vse v redu z njim. Kot mi je povedal, je sam nerodno pristal," je po ekipni tekmi na Letalnici bratov Gorišek, ki se je zaradi premočnega vetra končala z le eno serijo, v kateri je grdo padel Timi Zajc, dejal vodja tekmovanja v Planici Aljoša Dolhar.

Gledalci ob Letalnici bratov Gorišek so po petkovi zmagi Petra Prevca danes pospremili še drugo mesto slovenskega kvarteta v sestavi Peter Prevc, Domen Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos. Odločala je le ena serija, saj se je neugodna vetrovna napoved uresničila, zato so finalno serijo odpovedali. Slovenci so zasedli drugo mesto, 10,5 točk so zaostali za zmagovalci Avstrijci, na najnižjo stopnico zmagovalnega odra pa so stopili Norvežani.

"Zelo smo veseli, da nam je v teh nemogočih razmerah, ki vladajo že skozi celotno zimo in tudi zdaj zadnje dni, uspelo že četrti dan zaključiti. Uresničila se je napoved. Vedeli smo, da moramo pohiteti s to serijo in da ko bo enkrat prišel ta premočan veter, se ne bo več ustavil. Tako je tudi bilo. Na srečo smo prvo serijo izpeljali, preden se je veter okrepil. Zadovoljni smo, da je še ena tekma za nami," je po koncu novinarjem dejal vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

"Žal mi je za Timijev padec, upam, da bo z njim čim prej vse v redu. Od njega sem dobil feedback, da je pač nerodno pristal. Če ste videli, smo šli zanj dva naleta nižje. Smola. Upam, da bom čim hitreje vse v redu z njim." Foto: Guliverimage

"Glede na razmere je letalnica dobro pripravljena"

Tudi danes ni šlo brez padcev. Italijana Giovannija Bresadolo je po padcu iz izteka odpeljalo zdravniško osebje, gledalcem pa je dih zastal tudi po dolgem poletu Timija Zajca (242,5), ki je sicer sam zapustil iztek, pozneje pa potrdil, da je sezona zanj končana.

"Žal mi je za Timijev padec, upam, da bo z njim čim prej vse v redu. Od njega sem dobil feedback, da je pač nerodno pristal. Če ste videli, smo šli zanj nalet nižje. Smola. Upam, da bom čim hitreje vse v redu z njim," je Timiju vse dobro zaželel Dolhar in o kopici padcev dodal: "Zagotovo letalnica ni idealna, ampak glede na razmere je dobro pripravljena, pa tudi ni dileme, da ne bi bilo regularno. Ni pa seveda pripravljena tako, kot če bi imeli normalne pogoje."

"Letalnico je bilo skoraj nemogoče pripraviti. Uspel nam je mali čudež," o pripravi letalnice pravi Dolhar. Foto: www.alesfevzer.com

Mali čudež ob visokih temperaturah

Tako Dolhar kot direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile sta zadovoljna s pripravo letalnice, ki jo je močno otežila mila zima z visokimi temperaturami. Kot pravita, je delavcem uspel mali čudež.

"Letalnico je bilo skoraj nemogoče pripraviti. Uspel nam je mali čudež. Na srečo je Nordijski center Planica izkoristil tiste dni do 15. januarja, da je na letalnici naredil približno zadostno količino snega, saj po 15. januarju snega nismo mogli več delati. Potrebnega je bilo ogromno dela, saj se tega snega ne da več obdelovati s strojem. Tako da kapa dol vsem, ki so delali dolge dneve, od juter do večerov, da so pripravili letalnico na ravni, kakršna je," je ekipo pohvalil Dolhar.

"Zelo smo zadovoljni s pripravo letalnice. V Planici imajo zelo izkušen organizacijski odbor. Že tako so vajeni dela v zahtevnih pogojih, letos pa je bilo zanje vse skupaj zaradi mile zime še toliko težje," pa je povedal Sandro Pertile. Foto: www.alesfevzer.com

"Vedeli smo, da danes ne bo lahek dan, odločili smo se, da bomo zelo hitro izpeljali prvo serijo. Na začetku finalne serije so bili pogoji vse bolj zahtevni, imeli smo veliko bočnega vetra, 5, 6, 7 metrov/sekundo. V takih razmerah skakalcem ne moremo dopustiti skakanja, saj bi bilo prenevarno. Zelo smo zadovoljni s pripravo letalnice. V Planici imajo zelo izkušen organizacijski odbor. Že tako so vajeni dela v zahtevnih pogojih, letos pa je bilo zanje vse skupaj zaradi mile zime še toliko težje," pa je po tekmi dodal Pertile.

Naredili bomo vse, da bo letalnica v nedeljo pripravljena za varne polete

Vremenska napoved za popoldan in zvečer ni ugodna, obeta se dež s snegom. "Čez nekaj minut imamo sestanek ožjega tekmovalnega odbora, tam bo tudi naš vremenoslovec, naredili bomo načrt. Čez noč pričakujemo dež in sneg. Mi bomo naredili vse za to, da bomo zjutraj pripravljeni tako, da bo skakanje varno," je v mešani coni zaključil Dolhar.

Nedeljsko sklepno dejanje, zadnje tekmovalno v karieri Petra Prevca, se bo začelo ob 9.30.

Preberite še: