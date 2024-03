Zaskrbljeni zaradi Timija in kljub stopničkam z nekaj grenkega priokusa

Zadnja ekipna tekma v sezoni je slovenski skakalni reprezentanci prinesla drugo mesto. In to navkljub padcu Timija Zajca, s katerim k sreči ni nič hujšega, a je sezona zanj že končana. "Zdaj sem že kar v redu. Nič hujšega," so bile prve besede nesrečnika. Njegovi moštveni kolegi Peter Prevc, Domen Prevc in Lovro Kos so vsi v en glas povedali, da je bilo nekaj grenkega priokusa, ker jim ni uspel takšen skok, da bi nadomestili tistih 10 točk razlike v primerjavi z Avstrijci, ki so potrdili primat v tej zimi. Slovenski orli so naredili danes odločen korak proti drugemu mestu v pokalu narodov, potem ko so v skupnem seštevku prehiteli velesilo Nemčijo.

Pred sobotno ekipno preizkušnjo je bilo pričakovati boj Slovencev in Avstrijcev za zmago na Letalnici bratov Gorišek. Tako se je tudi vse skupaj začelo pred več kot 23 tisoč navijači v Planici, potem ko sta bili reprezentanci praktično poravnani po prvih dveh skakalcih.

Nato je prišla na sporedu tretja serija, v kateri je za Slovenijo nastopal Timi Zajc, za naše severne sosede pa prvi mož te zime Stefan Kraft, ki se na planiški letalnici letos ne znajde najbolje. Slovenskega orla je poneslo daleč, visoko, na koncu se je izkazalo, da previsoko. Pri 242,5 metra je pristal, a se na veliko žalost ni obdržal na smučeh. Vsem je zastal dih, bronasti s svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu, pa je bil vidno v šoku in v bolečinah.

Foto: Guliverimage

"Zdaj sem že kar v redu. Nič hujšega. Udarce imam v lopatico, ramo ... Mislim, da je vse v redu in mislim, da je bil to moj zadnji skok v letošnji sezoni," je povedal Zajc, ki je priznal, da se takoj po padcu ni najbolje počutil. "Da, bilo mi je slabo, vroče mi je bilo in zelo me je bolelo, ampak so me hitro zrihtali."

"Bolj kot drugo mesto nas veseli, da je s Timijem vse ok. Ni hujših poškodb. Zanj se je Planica zaključila. K sreči brez večjih posledic. Že tako smo šli nižje za dve rampi pri Timiju. Danes je naredil dva vrhunska skoka. Pogoji so to omogočali. Če bi šli še za kakšno mesto dol, bi tudi priletel 240 metrov. Neverjeten skok je naredil. Škoda. Zagotovo je bilo potem strahu glede doskoka. K sreči je vse ok," je bil glavni trener Robert Hrgota vesel dejstva, da se Timi ni huje poškodoval.

"Mešani občutki so bili. Odpravil sem se s Timijevimi rokavicami"

"Zelo me je zaskrbelo. Videti je bilo, da je koleno v nevarnosti. Videti je bilo, da je nekaj odletelo. Ni bilo lepo pogledati počasnega posnetka," se je Timijevega padca dotaknil Lovro Kos, ki je skakal v prvi skupini.

Foto: Reuters

Na vrhu sta bila še Peter Prevc in Daniel Huber. Našemu šampionu ni uspel vrhunski polet (223,5 m) kot v petek, ko se je veselil 24. posamične zmage, medtem ko je Huberja poneslo kar 244 metrov. In Avstrijci so pobegnili na 10,5 točke naskoka.

Jasno je bilo, da bo Slovenija ob zastavljenem nadaljevanju z drugo serijo izgubila mesto na odru za zmagovalce, saj Zajc ni mogel več nadaljevati. Nato je imel glavno besedo veter, ki je preprečil, da bi se izvedla druga serija in Avstrija je pred Slovenijo slavila zmago. "Mešani občutki so bili, ko sem se hotel gor odpraviti za drugo serijo. Šel sem s Timijevimi rokavicami. Potem sem se obrnil proti Tamarju in dejal, naj nam kaj pošlje. Čez 3 minute je začelo pihati. Zanimivo je bilo spremljati. Si pa potem, ko se tekma ne zaključi s skoki, nekoliko prazen. Evforije ni. Vzdušje je drugačno. Še vedno je drugo mesto. Avstrijci so pokazali svoj primat. Da so letošnjo zimo najmočnejši. Zadovoljni smo, da smo takoj za njimi," je v izteku Letalnice bratov Gorišek razlagal najstarejši od bratov Prevc.

"Timi bi nas rešil, to je dejstvo"

O tem, koliko se ga je padec Zajca dotaknil, je pristavil: "Nisem vedel, da je z njim tako hudo. Vedel sem, da bo treba dobro iti, da Timija nadoknadimo. Žal mi ni uspel vrhunski skok. Z desno smučko sem imel čez prelet nekaj težav. Malce sem jo moral počakati. Drugi del leta sem bil preveč pokonci. Tam mi je kakšna točka spolzela, da bi morebiti lahko zmagali. Lepo bi bilo, če bi začel in zaključil svoje ekipne zmage s padcem." S tem se je spomnil na leto 2012, ko je Slovenija prvič zmagala na ekipni tekmi za svetovni pokal, sam pa je pri ekstremni daljavi 225,5 metra v Oberstdorfu padel.

Foto: www.alesfevzer.com

"Malce je grenkega priokusa. V teh dneh sem želel narediti več napredka. Če odštejem poizkusno serijo, se mi ni razpletlo, kot sem si želel. Nekako danes nisem uspel pregrizniti. Nekaj je napredka, malce bolje, vendar ni to, kar si želim. Drugo mesto je na koncu vseeno dobro. Žre me tistih 10 točk. Če bi mi uspelo, bi prineslo dodatno zadovoljstvo. Da bi se vsaj to poklopilo in bi bilo to za Timija, ki ni imel svojega dne," je sobotno dogajanje povzel Domen Prevc, z njim pa se je strinjal tudi Kos: "Malce je grenkega priokusa. Timi bi nas rešil, to je dejstvo. 242,5 metra je res daleč. Škoda, da je padel. Nimamo kaj, tako pride."

Z današnjim drugim mestom je slovenska reprezentanca skočila tudi na drugo mesto v pokalu narodov in prehitela velesilo Nemčijo. Pred zadnjim dejanjem sezone imajo naši orli zdaj 19 točk prednosti in po prikazanem in navkljub dejstvu, da ne bo letel Zajc, bi morali dobiti ta dvoboj. Bo pa imela nedeljska posamična preizkušnjo posebno noto. Svoj zadnji polet bo opravil Peter Prevc, ki je še v igri za mali kristalni globusa. Za Kraftom zaostaja za ulovljivih 34 točk, saj Avstrijec ne najde pravih občutkov na planiški lepotici. "Upam, da bo jutri še več ljudi in da bo vsak, ki ima možnost, prišel pogledati zadnji skok Petra Prevca," pa je dal Kos vedeti, zakaj se v nedeljo splača priti v dolino pod Poncami.

