Planiški konec tedna je čustveno obarvan v vseh pogledih. Potem ko je v petek zmagal Peter Prevc in s svojo mlado družino proslavil izjemen uspeh, jutri pa ga čaka še uradno slovo od smučarskih skokov, se je danes poslovil še Andrej Stare, legendarni športni komentator, ki je imel med velikim delom športne javnosti kultni status. Zahvalil se je vsem, ki so ga radi poslušali, in razkril, po katerem športnem prenosu je jokal kot otrok.

68-letni dr. Andrej Stare, ki je svojo komentatorsko kariero začel 16. junija 1979 in v razponu skoraj pol stoletja pospremil številne atletske, nogometne, hokejske in skakalne prenose, je danes uradno končal svojo komentatorsko kariero.

Na veselje številnih ljubiteljev športa se je po dvomesečnem premoru zaradi polomije med komentiranjem tekme na Kulmu spet oglasil v etru in pokomentiral prvo serijo ekipne moške tekme smučarskih skakalcev v Planici, ki se je zaradi močnega vetra končala predčasno. "Lep pozdrav, tokrat res zadnjič," je pred predvideno drugo serijo izjavil ganjen Stare, ki je skozi leta poskrbel za številne posrečene in manj posrečene izjave. Komentiral je 2.530 prenosov v kar 28 različnih športih.

Stare v pogovoru z boksarjem Dejanom Zavcem Foto: Mediaspeed

Kot je povedal v pogovoru za TV Slovenija, mu je od vseh prenosov v spominu najbolj ostala tekma v Vikersundu, ko je Robert Kranjec postal svetovni prvak 2012. "To je bilo eno mojih največjih reporterskih doživetij. Potem je tu še zmaga Petra Prevca na Kulmu leta 2016, pa tudi vsaka Planica je bila nekaj posebnega," je povedal Stare in razkril, katera tekma se ga je najbolj dotaknila in ga ganila. "Moj prenos številka ena je zagotovo hokejska tekma na olimpijskih igrah v Sočiju med Slovenijo in Avstrijo, ki se je končala z zmago Slovenije s 4:0. Takrat sem jokal kot majhen otrok, ki mu vzameš igračo."

"Planica je kraljica, radi jo imejte"

Tudi atletskih prenosov se je v dolgoletni komentatorki karieri nabralo ogromno. "Atletika je eden mojih najljubših športov. Nikoli ne bom pozabil, kako sem pospremil Brigito Bukovec do srebne olimpijske medalje leta 1996 v Atlanti, pa Primoža Kozmusa v metu kladiva in Kristjana Čeha v metu diska. Atletika je kraljica športov, tako kot je Planica kraljica. Radi jo imejte," je položil na srce Stare. Svojo dolgoletno kariero športnega komentatorja pa sklenil z besedami: "Hvala vsem, ki ste me radi poslušali, bili smo dobri prijatelji."

Vsa leta je skrbno dopolnjeval športno statistiko. Foto: www.alesfevzer.com

Za njegov prispevek k smučarskim skokom sta se mu zahvalila tudi glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota in Jelko Gros, ki je s Staretom pogosto delil komentatorsko kabino.

ANKETA Ali boste med prenosi športnih dogodkov pogrešali glas dr. Andreja Stareta? Absolutno, dr. Stare je legenda! + 94,75 % 523 glasov

Ne, prav nič mi ne bo manjkal. + 5,25 % 29 glasov Oddanih 552 glasov

Preberite še: