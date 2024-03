Pri Petru Prevcu se je pokvaril odštevalnik

Zadnje dejanje sezone, zadnji skok Petra Prevca v karieri. To sta vrhunca nedeljskega dne v Planici. A ne povsem, saj je v igri še mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. In v boju za to laskavo lovoriko je prav Peter Prevc, ki za vodilni Stefanom Kraftom zaostaja vsega 34 točk. Poseben bo tudi boj z Nemci v pokalu narodov. Pred zadnjim dnem imajo slovenski orli 19 točk naskoka, ne bodo pa mogli računati na pomoč Timija Zajca, ki je padel na sobotni ekipni preizkušnji. Nastopili bodo še Lovro Kos, Anže Lanišek in Domen Prevc. Vse skupaj se bo začelo ob 9.30, poskusna serija pa bo uro pred tem.