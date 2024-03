Zlati Peter Prevc poletel do sanjskih dosežkov

Slovenski skakalni šampion je 24. marca 2024 pred številnimi domačimi navijači v Planici sklenil bogato športno pot, v kateri je nanizal številne vidne dosežke. Medalje je začel zbirati že daljnega leta 2011, zadnjo pa je osvojil nedavno, na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu. In poslovil se je na najlepši možen način. Na Letalnici bratov Gorišek mu je uspelo v petek spet stopiti na najvišjo stopničko odra za zmagovalce, kar mu je v svetovnem pokalu uspelo na 24 tekmah.

Ekipna bronasta medalja na SP v Oslu 2011 Foto: Guliverimage Srebrna in posamična medalja na SP v Val di Fiemmeju 2013 Foto: Guliverimage Srebrna posamična medalja na OI v Sočiju 2014 Foto: Guliverimage Bronasta posamična medalja na OI v Sočiju 2014 Foto: Guliverimage Bronasta posamična medalja na SP v poletih v Harrachovu 2014 Foto: Guliverimage

Kot prvi poletel 250 metrov

Zlati orel za zmago na prestižni novoletni turneji 2015/16 Foto: Guliverimage Zmagoslavje na SP v poletih na Kulmu 2016, kjer je osvojil zlato medaljo. Foto: Guliverimage Vse lovorike iz sanjske sezone 2015/16 Foto: Guliverimage Srebrna ekipna medalja na SP v poletih v Oberstdorfu 2018 Foto: Guliverimage

Srebrna ekipna medalja na OI v Pekingu 2022 Foto: Guliverimage Zlata medalja na tekmi mešanih ekip na OI v Pekingu 2022 Foto: Guliverimage Zlata ekipna medalja na SP v poletih v Vikersundu 2022 Foto: Guliverimage Zlata ekipna medalja na SP v poletih na Kulmu 2024 Foto: Guliverimage

Ob zaključku kariere mu je uspel veliki met in v petek, 22. marca, poletel še do 24. zmage v karieri in na najlepši možen način zaključil profesionalno pot. Foto: www.alesfevzer.com

Medalje Petra Prevca na velikih tekmovanjih Olimpijske igre Zlata medalja (mešane ekipe, Peking 2022)

Srebrna medalja (posamična tekma srednja skakalnica, Soči 2014)

Srebrna medalja (ekipna tekma, Peking 2022)

Bronasta medalja (posamična tekma velika skakalnica, Soči 2014) Nordijska svetovna prvenstva Srebrna medalja (posamična tekma velika skakalnica, Val di Fiemme 2013)

Bronasta medalja (posamična tekma srednja skakalnica, Val di Fiemme 2013)

Bronasta medalja (ekipna tekma, Oslo 2011) Svetovna prvenstva v poletih Zlata medalja (posamična tekma, Kulm 2016)

Zlata medalja (ekipna tekma, Vikersund 2022)

Zlata medalja (ekipna tekma, Kulm 2024)

Srebrna medalja (ekipna tekma, Oberstdorf 2018)

Bronasta medalja (posamična tekma, Harrachov, 2014) Novoletna turneja Zlati orel za skupno zmago v sezoni 2015/16

Vse zmage Petra Prevca v svetovnem pokalu