Po zadnji tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v sezoni in zadnji v karieri Petra Prevca, ki so mu v Planici pripravili veličastno slovesnost, njegovi skakalni kolegi niso skrivali čustev. "Vsi bomo pogrešali Petra, veliko umazanega dela je opravil za nas," je Anže Lanišek slikovito opisal pomembnost kamna z imenom Peter Prevc v slovenskem skakalnem mozaiku.

"Nisem pričakoval, da bodo pripravili kaj takega, poklon organizatorjem, da so naredili tak dogodek, da so se na tak način poslovili od Petra. Ko smo na zaslonu gledali izseke njegove kariere, se najbolj spomnim njegovega rekorda v Vikersundu, njegovih prvih skokov tukaj na velikanki pa niti ne toliko," je v mešani coni skoraj dve uri po tekmi slovenskim novinarjem dejal Domen Prevc, edini od bratov Prevc, ki ostaja v skokih.

Foto: www.alesfevzer.com

Po prvi seriji je zasedal tretje mesto, tako da je zadnji bratov polet spremljal z vrha. "Prva misel je bila, naj gre tekoče, pa bo. Ko sem videl, da je šel v redu, sem si rekel 'dobro je'," je dodal Domen, ki je v finalu zaostal le za v Planici izjemno razpoloženim zmagovalcem Danielom Huberjem.

Domen Prevc je sezono končal z drugim mestom. Foto: Reuters "Danes sem začutil, da se da leteti. Poskusni skok je bil v redu, pa sem šel brez spreminjanja opreme, česarkoli. Sem si pa rekel,da bom danes užival in se prepustil. Kar bo, pa bo. Nekako sem čutil, vedel sem, da zmorem, da lahko še napadem. Zaupal sem si, da bo steklo," še pravi drugi Domen, ki mu nova smučina na letalnici ne ustreza najbolj: "Že prvi dan sem se morda malo preveč pritoževal, da mi ne gre, pa je Kobajaši rekel, da se lahko pritožujem, lahko pa se prilagodim. Za vse je enaka linija, vsi se moramo prilagoditi, morda mi ni najbolj pogodu, a se moram prilagoditi."

"To je bil res lep poslovilen spektakel za Petra. Zaslužil si ga je. Glede na to, kakšen šampion je in kakšen človek, je bilo res povsem zasluženo. Odlično." Foto: www.alesfevzer.com

Zaslužil si je tak spektakel

Anžeta Laniška so ob zaključni slovesnosti premagala čustva. "Sem zajokal, seveda. Glede na to, kako čustven sem, je bilo nekaj solz, celo več kot samo nekaj. To je bil res lep poslovilen spektakel za Petra. Zaslužil si ga je. Glede na to, kakšen šampion je in kakšen človek, je bilo res povsem zasluženo. Odlično."

Ob ganljivem videokolažu se je tudi sam izgubil v spominih in dodal: "Pomislil sem na čas, ko sem bil majhen in njegov oboževalec, potem smo bili skupaj v ekipi, na koncu pa smo se borili za čim boljše rezultate. Tako skupaj kot en proti drugemu, ampak vedno z vsem spoštovanjem. Vsi ga bomo pogrešali, veliko umazanega dela je opravil za nas, koliko več intervjujev je moral dati, tudi ko ni bil čisto v špici, a je vsa ta dela opravil. Že ko si prišel na neko prizorišče in je bil Peter zraven, je bilo za preostale precej lažje. Bomo videli, kako bo prihodnje leto. Verjamem pa, da smo sposobni še veliko več, in upam, da bomo nekoč Avstrijce premagali v pokalu narodov," je priznal v mešani coni.

Foto: Anže Malovrh/STA Bo zdaj on prevzel kapetanski trak v reprezentanci? "O tem ni bilo še nobenega govora. Kdorkoli ga bo dobil, si ga bo zaslužil. Srečno tistemu, ki ga bo imel," je odgovoril Lanišek, ki je sezono končal s 25. mestom in na skupno 14. mestu.

"Zjutraj sem naredil en lep polet, v prvi in drugi seriji pa sem morda malce preveč hotel, ni bilo vse tako lepo in sproščeno. Še vseeno sem se na koncu v iztek pripeljal na smučeh, ne po zadnjici, to je bilo danes najpomembneje," je bil zadovoljen 27-letnik. Po petkovi tekmi in padcu na Letalnici bratov Gorišek je imel nekaj strahu, ki pa ga je danes premagal.

"Danes smo res naredili ogromno delo s terapevtko, hvala tudi trenerjem za zaupanje, da so mi rekli, da bodo podpirali mojo odločitev, kakršnakoli že bo. Vesel sem, da se je izšlo tako. Danes je bilo precej lažje kot v petek," si je oddahnil.

"Zahvaliti se mu moram za vse, ali je bila to pohvala ali pa graja"

Tudi Lovra Kosa se je dotaknilo veličastno slovo od reprezentančnega kapetana. "Edino pravilno je, da so pripravili takšno slovesno prireditev zanj, saj si človek kova, kot je Peter Prevc, to zasluži. Sam sem si na čelado napisal "Hvala, Peter", ker je res. Zahvaliti se mu moram za vse, ali je bila to pohvala ali pa graja, zapomnil sem si čisto vsako stvar, ki mi jo je rekel. Bilo je čustveno, vsi smo bili čustveni, tako občinstvo kot mi, smo le ljudje in poslovili smo se od legende."

Kos je sezono sklenil z desetim mestom, skupno pa je bil deveti. "Prva serija je bila vrhunska, res lep skok in tudi daljava primerna, v drugi pa je bila želja malce prevelika. Ampak vseeno, deseto mesto je vrhunski rezultat. Ostal sem med najboljšo deseterico v skupnem seštevku, tako da sem zelo vesel," je razlagal slovenskim novinarjem. Je za njim sezona nad pričakovanji? "Definitivno. Če bi mi kdo julija rekel, da bo takole, bi mu odgovoril, v redu bo, ampak ti ne verjamem. Ampak se je izšlo tako, kot smo hoteli," pravi.

Letvico je letos postavil visoko, v Salt Lake Cityju in Lahtiju je dosegel svoji prvi dve posamični zmagi, a obljublja, da ga to ne bo poneslo. "Letvica je visoko, ampak jo bom malo zbil, da ne bom imel previsokih pričakovanj," pravi. In čeprav so zmage izjemna motivacija, se bo tudi v prihodnji sezoni poskušal osredotočati predvsem na svoje skoke. "Zmage so vsekakor zagon za prihodnje leto, ampak še enkrat poudarjam, da ne bom ciljal na zmage, pač pa na to, da bo tehnika prava, rezultati pa bodo že prišli."

In česa se je letos naučil? "Da ne smeš biti preveč strog do samega sebe, si ne želeti preveč v trenutkih, ko to ni treba. Pa uživati, vsaka točka je nekaj vredna, vse je treba vzeti z zavedanjem, da si za to garal in to sam pridelal," je še odgovoril novinarjem v mešani coni.

Foto: www.alesfevzer.com Foto: www.alesfevzer.com

