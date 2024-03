Pred velikim izzivom

Sezono smučarskih skokov slovenske reprezentance je zaznamovala mešanica uspehov in izzivov, ki bodo oblikovali prihodnost. Z osupljivim vzponom Nike Prevc in slovesom Petra Prevca smo priča prelomnici v slovenskem skakalnem svetu. Po eni strani, kako nadaljevati pot novopečene šampionke, po drugi pa, kako zakrpati vrzel po odhodu velikega šampiona. Določene neznanke bo treba razrešiti v kratkem, v nadaljevanju pa nato s pravim programom razširiti sliko slovenskega skakanja, ki drži primat in ima najčvrstejše temelje v slovenski zimski družini.

Družina Prevc je bila v središču pozornosti v pravkar končani sezoni smučarskih skokov. Nika Prevc je stopila na pot brata Petra Prevca in osvojila veliki kristalni globus, Peter je na drugi strani na veličasten način sklenil bogato športno pot – z zmago in kot peti v svetovnem pokalu. Na eni strani bo izziv zadržati 19-letno šampionko pri ali na vrhu, na drugi strani bo treba v moški reprezentanci zakrpati nastalo vrzel.

Če se najprej dotaknemo ženske izbrane vrste, je bilo nadvse dobrodošlo, da je zasijala nova zvezda, ki je povzdignila slovenske skoke v posebne višave. Nika Prevc je postavila letvico visoko za vse skakalne nacije. Z nenadnim odskokom od konkurence, ki je marsikoga presenetil, tudi Niko samo, je povzdignila prav tako slovenske ženske skoke, v katerih sta imeli v zadnjih sezonah glavno besedo Nika Križnar in Ema Klinec.

Z Zupančičem ali brez – scenarijev je več

Obe sta na trenutke pokazali odlične skoke, vendar jima ni uspelo skozi celotno sezono zapeljati po željenih, že znanih smereh, kar bosta imeli obe za izziv naslednjo zimo. Dobrodošlo je, da je močno na vrata svetovnega pokala potrkala vsega 16-letna svetovna mladinska prvakinja Tina Erzar, ki je pokazala potencial za prihodnost.

Bo Zoran Zupančič ostal na trenerskem mestu ženske reprezentance? Foto: www.alesfevzer.com

Zanimivo bo videti, kako bodo na Smučarski zvezi Slovenije zapeljali ženski trenerski štab za prihodnjo sezono. Če so pri fantih vse skupaj pospravili pod streho ekspresno hitro, kar v preteklosti ni bila praksa in je dobrodošlo, pri dekletih še ni jasno, ali bo Zoran Zupančič nadaljeval delo. V zraku je neznanka. Odgovorni naj bi sicer želeli nadaljevati z Zupančičem, a bodo imela besedo tudi dekleta – slišati je bilo določeno nasprotovanje prvemu možu stroke. V igri naj bi bilo celo več scenarijev, kako se bo zapeljal strokovni štab pri dekletih. V kolikor bo zdajšnji osrednji trener ostal, pa je jasno, da bo moralo priti do prilagoditev. Na obeh straneh.

Timi Zajc ima potencial za veliki kristalni globus, a je še neizkoriščen

Pri fantih bo še naprej poveljeval Robert Hrgota, ki je sezono zaključil s petimi različnimi zmagovalci, skupnim drugim mestom v pokalu narodov, v posamični konkurenci pa je bil Peter Prevc na petem mestu najvišje uvrščen – družbo med deseterico mu je na devetem mestu delal še Lovro Kos, ki je bil edini slovenski skakalec z dvema zmagama v končani zimi.

Timi Zajc in njegov prijatelj Peter Prevc Foto: www.alesfevzer.com

Zagotovo bi se z uvrstitvijo med pet najboljših ali celo zmagovalnim odrom spogledoval tudi Anže Lanišek, a mu je poškodba kolena prekrižala načrte. Neizkoriščen potencial je še vedno Timi Zajc, ki blesti na velikih tekmovanjih, ne znajde pa se še na maratonski progi skozi celotno sezono, da bi ujel priključek z najboljšimi v boju za veliki kristalni globus. Če bo vse stvari postavil na pravo mesto, bi se lahko zgodil veliki met. Dobrodošlo je, da je reprezentanca v Kosu dobila novega moža za vidnejše uvrstitve, lepo pa bi prav tako bilo, če bi Domen Prevc nadgradil temelje, ki jih je postavil v tej sezoni, saj je po daljšem času skočil do zmage tudi na navadni skakalnici in bil skupno trinajsti – nazadnje je bil tako visoko leta 2019.

Premalo pritiska iz ozadja. Bo po vrnitvi Janusa in prevetritvi trenerskih mest na nižjih ravneh zapihal nov veter?

Veliko dela bo potrebnega, da se bo dvignilo ostale skakalce, saj je četverica premalo za lepši jutri. Žiga Jelar je mož z veliko rezerve in bo moral letošnjo sezono predvsem v psihološkem smislu pregrizniti in na novo postaviti temelje, ki jih je že imel. Odločnejše korake bosta morala narediti mladi Maksim Bartolj in Žak Mogel. Iz luknje bodo morali potegniti Roka Masleta, ki je bil opevan kot talent, a se je izgubil.

Odšel je Peter veliki. Foto: Anže Malovrh/STA

Ravno zaradi večje praznine izven A-selekcije so se v nordijski družini odločili, da prevetrijo in okrepijo trenerski kader na nižjih ravneh, vključno z Goranom Janusom, ki bo vodil B-ekipo za celinski pokal – ekipo, ki je v preteklosti močno trkala na vrata A-reprezentance in dajala prvokategornikom vedeti, da mesta med elito nimajo kar tako zagotovljenega.

Za konec se je treba še enkrat dotakniti šampiona Petra Prevca. Peter Slatnar je lepo povedal, da skakalca takšnega kalibra ne delajo več. Vendarle je spisal zlato poglavje slovenskega skakanja, bil kapetan v pravem pomenu besede, mentor mlajšim skakalcem. Velika persona, ki jo bodo slovenski skoki pogrešali. Izzivov ob njegovem odhodu z izteka skakalnic naši izbrani vrsti ne bo manjkalo, predvsem pa bo pomembno, da bodo s skupnimi močmi skušali nadomestiti manko Petra velikega.