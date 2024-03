Britanec na obisku se čudi: Ljubljana, kaj se je zgodilo s tabo? #video

Britanski uvoznik in prodajalec vin Jason Hartley, ki bo imel 1. in 2. aprila v Sloveniji degustacijo naših vin in sodeluje z najmanj dvajsetimi slovenskimi vinarji, se je po več letih znova vrnil na obisk v Slovenijo. Na TikToku je objavil videoposnetek, v katerem pove, da ga je ponovni obisk spomnil na to, kako zelo rad ima našo državo. Tokrat je navdušen tudi nad vremenom, saj je boljše kot ob prvem obisku, po njegovem mnenju pa se je izboljšal tudi življenjski standard.

Pozitivno presenečen je tudi nad cenami in tem, kako je življenje pri nas cenejše kot v Veliki Britaniji. Motijo ga le birokratski postopki, a doda, da je kljub temu državo pogrešal.

Med sprehodom po Ljubljani se je ustavil tudi pred na novo zgrajenimi luksuznimi stanovanji Villa & Palais Schellenburg, ki veljajo za ena najdražjih v Ljubljani. "Ampak ali lahko govorimo o tem? Mesto, ki je bilo zgrajeno z denarjem ljudi, ki so prodali nepremičnine svojih mrtvih starih staršev, zdaj pa v njem bivajo sinovi in hčere teh ljudi," je dejal, v ozadju pa snemal kompleks Schellenburg.

"Fuck me Slovenia. Kaj se je zgodilo z Ljubljano?" še reče in doda, da se šali in da je ljubosumen, saj bi tudi on rad živel tu.