Balkanski pevec, ki danes nastopa v Ljubljani, je v Schellenburgu kupil stanovanji

Nedavno smo že pisali o kupcih, ki so kupili prestižna stanovanja v elitni stanovanjski soseski Schellenburg, med njimi je zdaj potrjeno tudi znani balkanski pevec, ki si je v kompleksu kupil dve stanovanji. Danes in jutri bo nastopil tudi na koncertih v Ljubljani.

Med kupci prestižnih stanovanj v palači Schellenburg so večinoma Slovenci, med njimi znani odvetniki, podjetniki in tudi uspešni športniki. Zdaj je potrjeno tudi, da je dve stanovanji v elitni soseski kupil tudi bosanski glasbenik Dino Merlin, čigar pravo ime je Edin Dervišhalidović, poroča Forbes Slovenija.

Dino Merlin je ena izmed največjih zvezd v državah nekdanje Jugoslavije in reden gost slovenskih odrov. Foto: Guliverimage

61-letni bosanski pevec Merlin je na območju nekdanje Jugoslavije uveljavljen glasbenik. Leta 1983 je ustanovil glasbeno pop-rock skupino Merlin, s katero je izdal pet albumov in v kateri je bil idejni vodja, skladatelj in tekstopisec. Po letu 1991, ko se je podal na samostojno pot, pa je izdal še osem albumov.

Zadnjega, ki ga je izdal leta 2014 in nosi naslov Hotel Nacional, so na ameriški lestvici Billboard World Albums uvrstili med deset najbolj prodajanih albumov na svetu, njegovo turnejo na štirih celinah pa je obiskalo milijon oboževalcev, piše na Merlinovi uradni spletni strani.

Soseska Schellenburg, ki jo na deset tisoč kvadratnih metrih sestavljata dve stavbi – že končana palača, ki so jo kupcem predali sredi lanskega leta in v kateri je 110 stanovanj in poslovnih prostorov, ter vila, v kateri je 15 stanovanj, skupaj torej 125 stanovanj. Najcenejše stanovanje stane 637 tisoč evrov, za 4,2 milijona evrov pa se prodaja tudi penthouse, ki meri 300 kvadratnih metrov. Foto: Bojan Puhek

1. in 2. marca bo nastopil v Ljubljani

Letos se je Merlin po devetih letih vrnil v Ljubljano, kjer bo 1. in 2. marca nastopil v Areni Stožice.

Njegova mama ni bila navdušena nad njegovo idejo, da bi postal glasbenik. "Vedno je menila, da bi moral biti inženir, eminentni gospod s kravato z redno zaposlitvijo in delovnim časom od 7. do 15. ure," je v dokumentarnem filmu programa Al Džazira Balkans dejal pevec. Veliko vlogo pri njegovi uspešni karierni poti je odigrala tudi njegova žena Amela Dervišhalidović, s katero sta skupaj od njegovega 17. leta. Merlin rad spregovori o sreči pri izbiri življenjske partnerice. Zakonca danes živita v Sarajevu in imata hčerko Naido in sina Hamzo.

Merlinov nepremičninski portfelj javnosti ni znan, ima pa balkanski pevec v lasti več objektov, poleg družinske hiše v naselju Alifakovac naj bi bil še lastnik vile na Ilidži in še nekaterih drugih stanovanj, poroča Forbes.

Lastnik stanovanja tudi Dončić?

Med drugim naj bi prestižno stanovanje oziroma penthouse po zanesljivih informacijah revije Lady v Schellenburgu kupil tudi slovenski košarkar in zvezdnik ekipe Dallas Mavericks Luka Dončić.

Februarja so postali javno dostopni podatki o lastnikih 70 (od skupno 111) stanovanj v palači. Le na štiri stanovanja so vpisane hipoteke.

"Niso vsi ljudje na minimalni ali povprečni plači, temveč gre za premožnejše kupce, elito. Prava elita nima le politične ali katerekoli druge moči, temveč ima predvsem denar, ki ga je zaslužila. Brez elite ni naroda, elita je jedro naroda. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako. Vsak narod potrebuje elito na številnih področjih – gospodarskih, političnih, kulturnih, znanstvenih ... Brez tega ni napredka," je v intervjuju za Siol.net na vprašanje, kdo je povprečen kupec stanovanj, dejal glavni investitor v kompleks Schellenburg Jože Anderlič.

