To je prava slovenska elita? Razkriti nekateri kupci v Schellenburgu.

Lobisti, glasbeniki, poslovneži, podjetniki. To so kupci stanovanj v palači Schellenburg, danes razkriva Necenzurirano. Od preteklega tedna so namreč javno dostopni podatki o lastnikih 70 (od skupno 111) stanovanj v palači. Le na štiri stanovanja so vpisane hipoteke.

»Niso vsi ljudje na minimalni ali povprečni plači, temveč gre za premožnejše kupce, elito. Prava elita nima le politične ali katerekoli druge moči, temveč ima predvsem denar, ki ga je zaslužila. Brez elite ni naroda, elita je jedro naroda. Narod brez elite ne obstaja, je samo amorfna gmota ljudi, ki ne ve, kam in kako. Vsak narod potrebuje elito na številnih področjih – gospodarskih, političnih, kulturnih, znanstvenih ... Brez tega ni napredka,« je v intervjuju za Siol.net na vprašanje, kdo je povprečen kupec stanovanj, dejal glavni investitor v kompleks Schellenburg Jože Anderlič.

In kdo je slovenska elita?

Na seznamu lastnikov so po poročanju Necenzurirano poleg poslovnežev tudi zdravniki, podjetniki in lobisti. Ter tudi predstavniki balkanske elite. V nadaljevanju predstavljamo le najbolj znana imena iz seznama, ki so ga objavili pri Necenzurirano.

Jože Anderlič

Glavni investitor v Schellenburg ima v soseski tudi stanovanje, veliko 351 kvadratnih metrov.

Igor Sluga

Direktor slovenskega podjetja Drogerie Markt (DM), v lasti ima 345 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

Primož Pusar

Lastnik skupine Pristop.

Janko Jenko

Nekdanji izvršni direktor in eden ustanovnih članov Državljanske liste Gregorja Viranta, v lasti ima 169 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

Urška Svetlik

Nekdanja solastnica in članica upravnega odbora podjetja Hidria, v lasti ima 323 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

Marko Pogorevc

Nekdanji generalni direktor policije, danes deluje kot lobist.

Tomaž Žvipelj

Nekdanji direktor in solastnik podjetja Interblock.

Damijan Selak

Direktor in solastnik družbe Marmor Hotavlje.

Dino Merlin

Glasbenik Dino Merlin (s pravim imenom Edin Dervišhalidović) je ena izmed največjih zvezd v državah nekdanje Jugoslavije in reden gost slovenskih odrov.

Med lastniki stanovanj je tudi oče nekdanjega glavnega tajnika Socialnih demokratov Klemna Žiberta, ki je pretekli teden zaradi razkritij pravosodne ministrice v odstotpu Dominike Švar Pipan zapustil funkcijo znotraj stranke.