Milijonski nepremičninski imperij. Kaj o tem pravijo Furs, KPK in policija?

Starša glavnega tajnika Socialnih demokratov Klemna Žiberta sta v le nekaj letih začela obvladovati več kot dva milijona evrov vreden nepremičninski portfelj. Od stanovanja v luksuznemu Schellenburgu, stanovanja v malo manj luksuznem kompleksu Belle Vie Tivoli in vse do zemljišča na slovenski Obali. In kakšen je izvor tega premoženja? Ali se kakšni regulatorni organi v državi o tem sploh sprašujejo? Furs ne komentira, KPK pravi, da to ni v njihovi pristojnosti.

Še leta 2017 sta starša glavnega tajnika Socialnih demokratov Klemna Žiberta imela v lasti "le" stanovanje v Zupančičevi jami v Ljubljani, poroča portal Necenzurirano. Sicer sta ravno januarja letos omenjeno stanovanje prodala.

Toda od leta 2017 sta k družinskemu premoženju dodala stanovanje v kompleksu Belle Vie Tivoli v Spodnji Šiški. Koliko sta zanj odštela, ni javno znano, pri Necenzurirano pa vrednost nakupa ocenjujejo na najmanj 250 tisoč evrov.

Po javno dostopnih podatkih je bilo leta 2019, ko je bil kompleks končan, na stanovanje ob nakupu vknjiženo hipotekarno posojilo v višini 210 tisoč evrov. Čeprav naj bi posojilo zapadlo šele leta 2034, je bilo poplačano že leta 2022. Necenzurirano še poroča, da je stanovanje zdaj naprodaj, in sicer za 589 tisoč evrov.

Oglas za stanovanje na Žibertovi ulici Foto: Nepremicnine.net

Naslednji nepremičninski nakup družine Žibert je bilo 1.800 kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče v Hrvatinih v slovenski Istri. Mati glavnega tajnika ga je kupila leta 2021. Pri Necenzurirano ocenjujejo, da je zemljišče novega lastnika dobilo za protiplačilo v vrednosti med 215 in 360 tisoč evri. Na zemljišču nikoli ni bila vpisana nobena hipoteka.

Tretji nepremičninski nakup v manj kot petih letih se je zgodil leta 2022, ko je Žibertov oče kupil luksuzno stanovanje v Schellenburgu. Pri Necenzurirano vrednost stanovanj ocenjujejo na okoli 1,4 milijona evrov. Na stanovanju je zabeleženo hipotekarno posojilo v vrednosti 1,32 milijona evrov.

Od kod denar?

Od kod denar za vse te nakupe, ki so v petih letih stali več kot dva milijona evrov, se sprašujejo novinarji portala Necenzurirano. Po njihovih informacijah imata starša Klemna Žiberta, ki sta pravzaprav uradno lastnika vseh teh nepremičnin, odprtih več podjetij in imata tudi status samostojnih podjetnikov. Vendar po javnih evidencah vse pravne osebe skupaj ne ustvarijo dovolj visokih dohodkov, ki bi upravičili ogromno rast premoženja v nepremičninah, opozarjajo pri Necenzurirano.

Klemen Žibert nam je pretekli teden potrdil informacijo, da je oče kupil stanovanje v palači Schellenburg, kategorično pa zanikal, da bi to imelo kakršnokoli povezavo z zgodbo o sodni palači na Litijski. Njegovo izjavo objavljamo v celoti:



"Moj oče Matjaž Žibert je kupil stanovanje, za katerega povprašujete, in sicer je bila kupoprodajna pogodba med očetom in prodajalcem sklenjena v začetku aprila 2022, torej pred državnozborskimi volitvami ter mojo izvolitvijo na mesto glavnega tajnika stranke Socialni demokrati v oktobru 2022. Nakup stanovanja je financiran z bančnim kreditom. Rad bi poudaril, da moj oče nima nikakršne povezave z aktualnim političnim dogajanjem in je vsakršno insinuiranje brez dokazov, da je nakup stanovanja povezan z obtožbami Dominike Švarc Pipan, neutemeljeno."

Kaj pravijo nadzorni organi?

"Na vprašanja, ki zadevajo konkretne davčne zavezance, ne moremo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti. V skladu z zakonom o davčnem postopku kot davčna tajnost veljajo vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve in drugi dokumenti, ki zadevajo posameznega zavezanca za davek," so nam na vprašanja o morebitni preiskavi legalnosti izvora družinskega premoženja Žibertovih odgovorili s Finančnega urada (Furs).

Medtem na KPK pravijo, da Klemen Žibert in njegova družina ne spadajo pod njihove pristojnosti. "Funkcija glavnega tajnika politične stranke po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), za izvajanje določb katerega smo na Komisiji pristojni, ni uradna oseba in zato ne zapade pod našo pristojnost. Enako velja za njegove družinske člane," so zapisali pri KPK in dodali, da postopka v zvezi s premoženjskim stanjem ne vodijo. "Na Komisiji sicer predhodni preizkus uvedemo bodisi na podlagi prijave bodisi na lastno pobudo zaradi zaznanih sumov kršitev iz lastnih pristojnosti," so še dodali.

S policije so nam odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovora. Dodali so, da policija, kot organ odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, obravnava vse razloge za sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti.