Na sobotnem kongresu SD, kot kaže, ni prišlo le do pozitivnih, temveč tudi negativnih presenečenj. Člani stranke so namreč izvedeli, da so v letu dni pridelali za skoraj milijon evrov dodatnega dolga, kar naj bi jim zdaj že nekdanji glavni tajnik SD Klemen Žibert, ki je z omenjenega položaja v začetku februarja odstopil zaradi afere sodna stavba, zamolčal. Dolg stranke SD naj bi zdaj znašal že več kot 1,8 milijona evrov, poroča portal Necenzurirano.si.

Le nekaj dni po odstopu nekdanjega glavnega tajnika SD Klemna Žiberta so na sedež SD začeli serijsko prihajati računi za neplačane obveznosti, za katere pred kongresom ni vedel nihče iz stranke. Računi so se nanašali na obnovo zgradbe na Levstikovi ulici v Ljubljani, kjer je stranka domovala vrsto let, in opremljanje novih prostorov na Nazorjevi ulici, kamor se je preselila lani. Na portalu Necenzurirano.si so neuradno izvedeli, da je vrednost računov, ki jih je stranka prejela v dneh po Žibertovem odstopu, znašala okrog šeststo tisoč evrov.

Necenzurirano.si ob tem navaja, da ni mogoče izključiti dejstva, da je želel Žibert te račune skriti pred stranko, neimenovani sogovornik pa naj bi jim celo zatrdil, da teh računov v SD ne bi prejeli do danes, če bi Žibert ostal na položaju glavnega tajnika. Na Žiberta smo tako naslovili vprašanja, ali drži, da je odlašal z razkritjem računov. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Dolg stranke SD zdaj znaša skoraj dva milijona evra

Že tako globoka finančna luknja stranke SD se je še povečala. Njihov dolg zdaj namreč presega 1,8 milijona evrov, medtem ko so celotni prihodki SD v letu 2023 znašali 1,2 milijona evrov, torej šeststo tisoč evrov manj.

Na zadnji dan leta 2023 so v SD sicer imeli dobrih 1,2 milijona evrov dolga, nato pa se je ta povečal zaradi prenove obeh nepremičnin, kar potrjujejo tudi uradni dokumenti stranke.

Obnova prostorov na Nazorjevi, ki jih je stranka svečano odprla decembra, naj bi stranko po podatkih iz poročila stalo 184 tisoč evrov, gradbena dela in opremljanje zgradbe na Levstikovi pa 58 tisoč evrov, skupaj torej 242 tisoč evrov, a številke v novem poročilu o finančnem stanju stranke, ki ga je na sobotnem kongresu prestavil Žibertov začasni naslednik na položaju glavnega tajnika, kažejo povsem drugačno sliko. Vrednosti obeh projektov sta namreč skočili v nebo. Zgolj za obnovo Nazorjeve v stranki zdaj dolgujejo že skoraj štiristo tisoč evrov, za investicijo v zgradbo na Levstikovi pa 208 tisoč evrov, skupaj torej že več 608 tisoč evrov.

Za Žibertove račune so člani stranke izvedeli šele na sobotnem kongresu. Foto: STA

Med upniki stranke tudi Žibert

Stranka SD si je denar za omenjene projekte razen od banke (pri Delavski hranilnici so najeli bančno posojilo v višini štiristo tisoč evrov) izposodila od številnih fizičnih oseb, med katerimi so tudi Žibert, člani njegove družine, prijatelji in drugi ljudje iz njegovega kroga. Stranki so posodili več kot tristo tisoč evrov.

Poleg tega SD 154 tisoč evrov dolguje tudi Inštitutu 1. maj, ki ga je Žibert ustanovil skupaj s Tanjo Fajon, ta pa mu je svoj delež pred kratkim prodala. Necenzurirano.si piše, da je inštitut, ki je pridobival donacije podjetij, ta denar prelival v stranko tako, da ji je plačeval 13.500 evrov mesečne najemnine za prostore na Levstikovi, zdaj pa bo SD inštitutu vrnili tako varščino kot znesek najemnine, odšteli pa bodo najem površin, ki jih inštitut na Levstikovi dejansko uporablja. Stranka sicer dolguje tudi delegatom SD, in sicer sredstva v višini 285 tisoč evrov.

Ves omenjeni denar bo stranka upnikom morala vrniti še letos, pri čemer bodo prejeli še 4,2-odstotne obresti. Kdo so preostali upniki stranke, ni jasno, prav tako pa ni jasno niti, ali je pri zgoraj naštetih vrednostih šlo za posojila, ki jih bodo zahtevali nazaj, ali le obvodni način financiranja s poznejšimi odpisi.

Da bi odplačali dolg, prodajajo vilo na Levstikovi

Zaradi omenjenega dolga, torej 1,8 milijona evrov, sicer stranka SD prodaja vilo na Levstikovi ulici v Ljubljani, kjer so do nedavnega imeli svoj sedež. Objekt prodajajo za 2,2 milijona evrov, in sicer po načelu videno-kupljeno, rok za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo pa se je iztekel še pred sobotnim kongresom.

Predstavnike za odnose z javnostjo stranke SD smo vprašali, koliko ponudb za prodajo so prejeli in kakšni so njihovi nadaljnji načrti z omenjeno stavbo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Vila na Levstikovi ulici v Ljubljani Foto: Stranka SD