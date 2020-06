Stranka SD: Kapitalisti v težavah

Stranka Socialnih demokratov je imela konec leta 2019 857 tisoč evrov bilančne izgube in 682 tisoč evrov dolgov. V stranki trdijo, da so do danes dolgove znižali na 584 tisoč evrov. Trdijo, da so od novega leta tudi že poravnali tudi vse neplačane račune za lokalne volitve, ki so bile pred desetletjem. Med strankami so v novo leto edini vstopili z bilančnim minusom. Kaj to pomeni za stranko, ki je po prihodkih druga med vsemi, smo preverili še podrobneje.

Največji del dolga stranke SD predstavlja dolgoročni kredit, sklenjen pri Delavski hranilnici, ki je konec meseca maja znašal 382 tisoč evrov. Mesečni obrok bančnega kredita, ki ga odplačujejo, je 11.184 evrov, so nam pojasnili v SD.

"Imamo še obveznost do dobaviteljev, ki trenutno znaša približno 126 tisoč evrov in jo odplačujemo redno, obročno po dogovoru, ter obveznost za limit, 56 tisoč evrov. V tem trenutku ima torej stranka za 584 tisoč evrov dolgov, ki jih odplačujemo redno in po dogovoru, velika večina od tega je bančni kredit," so izpostavili.

Dodali so še, da so vse obveznosti za volitve poravnali v roku. Za lokalne volitve 2010, za katere so imeli še konec leta 2019 slabih 34 tisoč evrov računov, so po lastnih besedah večji znesek obročno odplačevali in ga v letošnjem letu tudi v celoti poplačali.

Največ dobijo iz državnih in občinski proračunov

Kako hudo breme so bilančni minus, ki ga ima med strankami le SD, je odvisno od prihodkov, po katerih pa je SD druga največja stranka v državi: obrača velike vsote denarja. Hkrati ima ta stranka tudi precej premoženja. Stranke največ denarja dobijo z dotacijami iz državnih in občinskih proračunov, ki so odvisne od rezultatov volitev. Ker je SDS Janeza Janše dosegla najvišji delež na volitvah poslancev in na volitvah občinskih svetnikov, na ta način zbere največ. SD, ki jo kot vršilka dolžnosti vodi Tanja Fajon, je na drugem mestu, več kot LMŠ, SMC in Levica, dobi, ker je bila od teh strank krepko uspešnejša lokalno.

SD je kapitalist

Podatki, od kod denar, so za vse stranke v državnem zboru takšni:

SD še bolj izstopa po zbranem denarju od premoženja in iz izrednih virov, kjer stranke prikazujejo prihodke, ki jih ne morejo med običajnimi viri (darila, članarine, prihodki iz občin in države). V tej kategoriji je celo precej pred SDS.

Prihodkov od premoženja je SD lani imela 70.513 evrov, izrednih prihodkih je prikazala še za 112.294 evrov. Ti prihodki so skupaj v grafiki označeni z modro barvo. V izrednih prihodkih v stranki SD, kot so nam pojasnili, opredeljujejo prenos dela kupnine prostorov v skladu s sklepom sodišča, odpise oziroma uskladitve zastaranih obveznosti ter odpise izbrisanih subjektov.

Po prihodkih od premoženja, pri katerih gre za prihodke od oddaje poslovnih prostorov v najem, je SD uspešen kapitalist. Nobeni drugi stranki kapital, ki ga ima, ne prinese podobnega zneska. SDS je od premoženja zbrala 20.782 evrov prihodkov, izrednih prihodkov pa je imela 67 tisoč evrov. Najemnin so v SDS zbrali precej manj kot SD, čeprav imajo v bilanci skoraj desetkrat višjo oceno vrednost nepremičnin: 1.627.784 evrov. Številka odraža vrednost prenovljene centrale stranke na Trstenjakovi za Bežigradom.

Zgradbe, ki so jim prinesle 70.513 evrov z najemninami in podobnim, pa v bilanci v SD cenijo na le 187.326. Na skoraj desetkrat manj kot SDS. Vrednost je v SD prikazana prenizko, te nepremičnine so na trgu vredne veliko več.

Že centrala stranke, to je vila, ki jo imajo le streljaj od stavbe vlade v centru Ljubljane, je po Gursu vredna slabega pol milijona evrov. Izpis vrednosti je takšen:

To bo za Tanjo Fajon, če bo na kongresu izvoljena za predsednico po Židanu, dobra vest. Če bodo po tržni ceni prodali vilo, nekoč v lasti judovske družine Moskovič, v centru Ljubljane, bi bil minus v bilanci takoj krepko manjši. Skoraj odpravljen.

Stavbo so po nastanku države dobili z menjavo za del stavbe državnega zbora, kjer so bili nekoč prostori Centralnega komiteja Zveze komunistov. Edine dovoljene stranke.

Stavb ima SD po državi iz tistih časov še več in jih oddajajo tudi drugim političnim strankam in najemnikov. To potem prikažejo kot prihodek od premoženja.

Stranka SD ima v lasti naslednje nepremičnine: Ljubljana – stavba (sedež stranke SD), Levstikova ulica 15, Ljubljana (379,2 m²) Maribor – poslovni prostor (sedež SD Maribor), Maistrova ulica 17 (58 m²) Nova Gorica – poslovni prostor, Ulica Tolminskih puntarjev 4 (20,9 m²) Slovenj Gradec – poslovni prostor, Meškova ulica 2 (59,41 m²) Šentjur pri Celju – poslovni prostor, Mestni trg 5 (32,61 m²) Velenje – poslovni prostor (sedež SD Velenje), Prešernova cesta 1 (8,6 m² + 65,5 m²) Zreče – poslovni prostor, Cesta na Roglo 11J (25,4 m²) Nepremičnine v lasti stranke SD, ki so jih lani oddajali v najem: Jesenice – poslovni prostor, Cesta maršala Tita 86 (105,2 m²) Kranj – poslovni prostor, Maistrov trg 12 (43,6 m²) Nova Gorica – poslovna stavba, Kidričeva ulica 9 (831,8 m²) Radlje ob Dravi – poslovni prostor, Mariborska cesta 7 (50,55 m²) Ravne na Koroškem – štirikrat poslovni prostori (skupna površina 73,22 m²), Prežihova ulica 24

Med strankami je SDS Janeza Janše na vrhu po vseh drugih kategorijah prihodkov, tudi po prispevkih, ki jih je zbrala od posameznikov. V seštevku so s prispevki zbrali skoraj četrt milijona evrov. Zneske, višje od deset tisoč evrov, so prispevali Milan Zver 16.615 evrov, Patricija Šulin 16.530 evrov, Romana Tomc 15.500 evrov in Robert Ahac 12 tisoč evrov.

V SD so trije, ki so največ podarili, Soniboj Knežak 2600 evrov, Tanja Fajon 2340 evrov in Predrag Bakovič 2209 evrov.

Lista Marjana Šarca in Levica Luke Meseca nista razkrili niti enega donatorja, kar pomeni, da jima najbrž nihče ni podaril večje vsote denarja.

Je pa Marjan Šarec svoji stranki denar posodil devet tisoč evrov. Za šest mesecev.