Židan je Fajonovi pustil skoraj milijon rdečih težav

Kar 856.603 evrov primanjkljaja v bilanci SD je Dejan Židan v reševanje prepustil Tanji Fajon. Med parlamentarnimi strankami je SD edina, ki ima na koncu bilance tako obsežen primanjkljaj. To kažejo letne bilance političnih strank, ki jih je včeraj za lansko leto objavila agencija za javnopravne evidence (Ajpes). Povrhu vsega SD, ki jo od odstopa Židana začasno vodi Tanja Fajon, tudi do začetka letošnjega leta še ni plačala računov za že davne volilne kampanje.

Primanjkljaj v višini 856.603 evrov je za SD celo izboljšanje. Leto prej so imeli kar 1.116.292 evrov minusa. Še bolj v rdečem pa so bili leta 2010, ko je stranko vodil zdajšnji predsednik republike Borut Pahor. Takrat so imeli več kot 1,2 milijona evrov primanjkljaja, kar je do zdaj rekorden znesek med vsemi, ki jih je strankam uspelo doseči.

Rešitev: ne plačujejo računov

Del teh minusov SD rešuje tako, da preprosto ne plačuje računov, med drugim tudi računov za volilne kampanje v preteklosti. Pred letom, na koncu volilnega leta 2018, so imeli neplačanih računov iz davnih kampanj za 63.784 evrov. Takrat so se pohvalili, da so vsaj vse obveznosti iz volitev leta 2014 že poravnali. Ne pa še za kampanje pred tem.

Letos se jim v finančnem poročilu za leto 2019 neplačani računi spet pojavijo, prikazujejo jih med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami, tokrat še v višini 33.837 evrov. Tako so opisali svojo finančno nedisciplino:

Foto: Peter Jančič

Ker zakon že nekaj let podjetjem strogo prepoveduje kakršnakoli darila za financiranje kampanj in določa kazni za stranke in podjetja, ki bi to prepoved prekršila, je neplačilo računov nerodna stvar. Če stranka že desetletje ni plačala storitve ali blaga, je to prisilno darilo podjetja za financiranje volilne kampanje.

Poslovanje z izgubo je za stranko dodatno nerodno, saj ni nujno, da bodo volivci politikom, ki še za lastne posle niso sposobni poskrbeti, zaupali upravljanje države.

So pa bilance zapletena stvar in zdi se, da SD v svoji nizko ceni nepremičnine, ki jih ima v Ljubljani in po Sloveniji še iz časov socializma, ko so bile druge stranke prepovedane.

Lansko leto, ko ni bilo finančno težkih volitev, so na letni ravni vse stranke poslovale s presežkom.

Na letni ravni je, kar zadeva prihodke in odhodke, najboljši rezultat dosegla SD, ki je poslovala z več kot četrt milijona presežka, na drugem mestu je bila NSi Mateja Tonina, SDS pa na tretjem. A SDS je v lansko leto vstopila s krepko več kot milijon evri presežka iz prejšnjih let, SD pa več kot milijonskim primanjkljajem.

SDS Janeza Janše ima tudi daleč največ prihodkov. Največji del denarja stranke dobijo z dotacijami z državne in občinske ravni, ki so odvisne od rezultatov volitev poslancev in občinskih svetnikov. Na obojih volitvah pa je SDS dosegla najboljši rezultat.

Pri članarinah manj LMŠ in SD, več pa Levica

Kakšni sta moč in organiziranost strank, deloma pokažejo še podatki o zbranih članarinah, kjer sta v primerjavi z lanskim letom največ izgubili LMŠ Marjana Šarca in SD, pridobila pa je Levica Luke Mesca. Na vrhu po zbranih članarinah je po objavljenih bilancah za lansko leto SDS, ki je prehitela SD. Ta je bila najuspešnejša leto prej, a se jim je vsota lani krepko znižala.

Med tistimi, ki so s članarinami lani zbrali manj kot leto prej, izstopa še SMC Zdravka Počivalška.

Podatki za vse parlamentarne stranke so takšni: