Stranka SD se seli v nove prostore v središču Ljubljane

Kot so povedali v stranki SD, v prostorih na Nazorjevi v središču Ljubljane odpirajo centralo, prostor soodločanja, ki naj bi bil namenjen predvsem organizaciji dogodkov, seminarjev in posvetov.

Kot so povedali v stranki SD, v prostorih na Nazorjevi v središču Ljubljane odpirajo centralo, prostor soodločanja, ki naj bi bil namenjen predvsem organizaciji dogodkov, seminarjev in posvetov. Foto: Tamino Petelinšek/STA

"Stranka si želi voditi neposreden dialog z volivkami in volivci, zato smo se tudi preselili v center mesta, nekako tudi v center politike. Skupaj z volivkami in volivci si želimo ustvarjati, sooblikovati politike te stranke ter jih nato tudi transparentno zagovarjati na ravni ministrstev, državnega zbora in vlade," je pred odprtjem novih strankarskih prostorov dejal glavni tajnik SD Klemen Žibert.

V dosedanjih prostorih stranke v vili na Levstikovi zdaj pod okriljem SD deluje Inštitut 1. maj, ustanovljen aprila letos.

V dosedanjih prostorih zdaj deluje Inštitut 1. maj. Foto: Google Street View

Novi prostori simbolizirajo stranko

Kot so ob tem zapisali v stranki, novi prostori simbolizirajo njihovo stranko, moderno, progresivno socialno demokracijo, ki si upa in zmore narediti korak naprej tudi pri najtežjih vprašanjih. Hkrati v prostorih na Nazorjevi v središču Ljubljane odpirajo centralo, prostor soodločanja, ki naj bi bil namenjen predvsem organizaciji dogodkov, seminarjev in posvetov.

Tudi tako bodo v SD poskušali nagovoriti volilno telo, da bi to prepoznalo politične izkušnje stranke, ki sicer v zadnjem desetletju ob vedno novih obrazih ostaja druga izbira na levem polu političnega prostora. Nekaj zadovoljstva je ob teži največje koalicijske partnerice Gibanja Svoboda znotraj SD čutiti tudi v tokratni vladni koaliciji, ta se krepi ob številnih zamikih pri korakih napovedanih vladnih reform in opaznem padcu javnomnenjske podpore.

"Seveda bi si želeli, da bi vlada uživala večje zaupanje ljudi," priznava Žibert, a dodaja, da ministri na resorjih v kvoti stranke dobro delajo in izpolnjujejo zaveze iz skupne koalicijske pogodbe, zato lahko kot stranka ne glede na politične razmere ostajajo samozavestni. Pričakujejo, da bo vlada za prihodnje leto pripravila normativni načrt dela s konkretno začrtanimi koraki, o čemer so se po Žibertovih besedah dogovorili tudi na vrhu vodstev koalicijskih strank v začetku novembra.

Prioritete so za SD jasne, zagotavljajo. V ospredju morajo po njihovem prepričanju ostati plačna reforma v javnem sektorju, davčna reforma, predvsem pa zdravstvena. "To so izzivi, s katerimi je ta vlada na začetku svojega mandata obljubila, da se bo spopadla, in mi bomo vztrajali pri tem, da se te stvari speljejo do konca," zatrjuje Žibert.