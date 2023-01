V SD sprememba po 30 letih

Iz dostopnih registrov je razvidno, da je Tanja Fajon, predsednica SD, z generalnim sekretarjem stranke Klemnom Žibertom ustanovila Inštitut 1. maj, poroča spletno Delo.

Za sodelovanje s civilno družbo in nevladniki

Ustanovitelja sta za direktorja Inštituta 1. maj imenovala Jana Škoberneta, nekdanjega poslanca stranke, in navedla več dejavnosti: od založništva do izdajanja časopisov, dejavnosti za prosti čas in izobraževanje.

"Odločili smo se, da bomo zagnali akademijo in z njo precej bolj odprli vrata civilni družbi in nevladnim organizacijam ter posameznikom, s katerimi delimo socialdemokratske vrednote. To je v tej zgodbi ključno, saj boljše Slovenije ni mogoče ustvariti brez družbenega dogovora in sodelovanja različnih deležnikov," je poudaril Žibert, še poroča Delo.

Na Levstikovi bodo skozi izobraževalni program člani, simpatizerji in vodstvo stranke lahko gradili svoje kompetence z različnih področij (javno nastopanje, projektno vodenje, izvajanje kampanj, oblikovanje politik ...). "To bomo nadgradili. Želja je, da naši člani, ki se aktivno vključujejo v politiko tako na lokalni kot nacionalni ravni, pridobijo čim več znanja za aktivno participacijo v politiki," je še dejal Žibert.