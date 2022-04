Posnetek, zaradi katerega bi moralo biti SD-jevi Dominiki Švarc Pipan pošteno nerodno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tisti, ki kandidirajo na parlamentarnih volitvah, se v predvolilnem času srečujejo z ljudmi na terenu, pa tudi s kandidati različnih strank. Navadno se pozdravijo, rokujejo in poklepetajo. Nekateri kandidati pa prijazno gesto grdo odklonijo. Ena takih je tudi Dominika Švarc Pipan. Poglejte, kako se je odzvala, ko ji je Janez Janša ponudil roko.

Pred volitvami se kandidati različnih strank srečujejo na predvolilnih druženjih. Kandidati stranke SDS, vključno s predsednikom stranke Janezom Janšo, so se pred dnevi družili v Grosupljem. Kot je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavila stranka SDS, je Janez Janša poklepetal s Petrom Gašperšičem (Pozitivna Slovenija), Sašo Pajkom (LMŠ), Milošem Kosićem (SD). Vsi so se medsebojno rokovali, posneli so tudi skupne fotografije.

"Dominika Švarc Pipan pa nas je sprejela drugače," so zapisali v videoposnetku. Ko ji je Janša ponudil roko, mu je Pipan Švarcova, ki za stranko SD kandidira v volilni enoti Ljubljana Vič-Rudnik 2, ni ponudila, pač pa je roke držala v žepu.

V stranki SDS so ob tem zapisali: "Očitno ekstremizem Socialnih demokratov prihaja z vrha."