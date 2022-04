Ura moči o posnetku, ki razkriva balkanske posle Roberta Goloba #video

Komentatorji v oddaji Ura moči so tokrat pod lupo vzeli sporne balkanske posle Roberta Goloba. Pojavil se je namreč videoposnetek iz leta 2009, ki naj bi ga tajno posnele obveščevalne službe. Del posnetka govori o domnevno spornih korupcijskih prijemih Roberta Goloba, takrat še direktorja podjetja Iges, predhodnika podjetja GEN-I, danes pa predsednika stranke Gibanje Svoboda in pretendenta za predsednika vlade. A pravi mandatar naj bi pravzaprav postal ljubljanski župan Zoran Janković.

Gre za videoposnetek pogovora med Nihadom Spahalićem, takratnim direktorjem Intrade energije, in Safetom Oručevićem, nekdanjim poslancem in županom Mostarja ter zastopnikom avstrijskih podjetij, ki so se v Bosni in Hercegovini zanimala za energetske posle. Posnetek je leta 2009 objavil sarajevski časopis Dnevni avaz, čez mesec dni pa je skrivnostno izginil. Včeraj je del posnetka slovenski javnosti razkrila Planet TV.

"Ključno vprašanje je, kako lahko Spahalić, ki je bil predstavnik Intrade energije, ta je bila v 51-odstotni lasti slovenskega Istabenza in v 49-odstotni lasti bosanskega dela, v lastniški strukturi visoko pozicioniranemu direktorju v diviziji energetika Golobu takrat ponujal 15-odstotni delež in zaposlitev v podjetju. Zato bi rad slišal vse takratne akterje oziroma Goloba, zakaj je pri tej stvari šlo," je povedal komentator Miran Videtič.

"O tej zgodbi sem prvič slišal leta 2011 in od takrat se v Sloveniji v tej zgodbi ni nič posebnega zgodilo. Šlo je za eno večjih afer v Bosni leta 2009. Če Golob ne bi bil pretendent na teh volitvah in na njih ne bi sodeloval, bi te strukture, ki so v Sloveniji znane kot MSM (mainstream mediji) ter 'uspešno pokrivajo' in nadzorujejo medijski prostor, bi ta zadeva še danes ostala nekje pod preprogo," je o padanju okostnjakov iz omare povedal Edvard Kadič.

Več si lahko ogledate v zgornjem posnetku.

O nastopu Marte Kos na RTV

"Treme in tresenja glasu v nastopu ni bilo težko opaziti. Gibanje Svoboda ni bila uvrščena med parlamentarne stranke, a bi lahko prišli na soočenje neparlamentarnih strank. Zato so vse medijsko 'zaspinali'. Posumil sem, da gre za načrtni korak nagovarjanja volivcev prek arogantnih nagovorov. Vrh frustracije je, da moraš imeti vedno zadnjo besedo," je nastop Marte Kos na četrtkovem soočenju parlamentarnih strank na nacionalni televiziji ocenil Kadič.

Več o tem v spodnjem videoposnetku.

O Golobovi dohodninski odločbi

"Golob je bil zelo vpliven v energetiki in verjetno so bili odločevalci pod pritiskom in so mu to odobrili. A vseeno menim, da bi lahko pokazal dohodninsko odločbo in s tem potopil vse špekulacije glede svoje plače," je komentiral Videtič.

"Številke, ki se vrtijo v teh tokovih, so res velike, vsaj za nas, navadne smrtnike. Pravi strah te celotne zgodbe je, da je to res, da bodo ljudje spoznali, da se je nov obraz skril v novo stranko Gibanje Svoboda. Njihov pristop k trgu in ljudem je na trenutke res problematičen. Če Janša ne bi objavil dohodnine, tega 150-odstotno ne bi zamolčal nihče," je povedal Kadič.

Več v spodnjem videoposnetku.

Janković mandatar v novi vladi?

Ko je Golob vstopal v politiko, je že sam povedal, da ga ne zanima in nima ambicij biti predsednik vlade. Da ga zanimajo infrastruktura, energetika in privatizacija GEN-I in ni kazal ambicij za druge stvari, kot so zunanje zadeve ali cepljenje.

"Golob je sam priznal, da ni državnik ter da ga zanima del, v katerem je deloval in v njem ni dokončal tistega, kar je želel. Zato ni pravi kandidat za predsednika vlade," je ocenil Videtič.

"Kot župan Ljubljane ima Janković pregled nad precej visokimi finančnimi tokovi, zato se večina v ozadju križa prek njega in z Golobom prihajata iz istega 'legla', nekoč kot politična sopotnika. Večkrat je bilo že slišati o teh notranjih pomislekih, kaj bo, zato bo ta vidik zelo zanimiv," je še dejal Kadič.

Več v spodnjem posnetku.