Ura moči: Pred tremi tedni je napovedal skorajšni padec Kijeva in predajo Ukrajine #video

"Sicer je res, da se lahko vsakdo zmoti, a bizarne grimase gospoda Žitnika nam vendarle povedo, da je to Žitnikovo remek delo. In obraz oziroma odraz posebnega stanja slovenskega tranzicijskega žurnalizma," je še dejal Požar, ki je v oddaji gostil predsednika stranke Nova socialdemokracija Andreja Magajno in predsednika stranke DOM Domovinska Liga Bernarda Brščiča. Oba se s svojima strankama letos podajata na volitve, Magajna kot del gibanja Povežimo Slovenijo, Brščič pa samostojno.

Ne leninizem in komunizem

"Tudi v Slovenji pa moramo dobiti normalno, ne tranzicijsko levico. Mi nismo ponosni nasledniki zveze komunistov, ampak nasledniki Janeza Evangelista Kreka," je poudaril Magajna iz Nove socialdemokracije, ki bo na prihajajočih volitvah nastopil kot del gibanja Povežimo Slovenijo. Po njegovem mnenju politično leva stranka ne pomeni nujno le leninizma in komunizma. "Mi smo leva stranka. Od SD se razlikujemo recimo pri migrantih," pravi Magajna, ki sicer meni, da je treba pomagati vsem ljudem. "Vendar iskalec službe potrebuje drugačno pomoč kot Ukrajinci," poudarja Magajna.

"Spoštovanje ustave"

"V treh desetletjih Slovenije je celoten politični prostor zdrsel v levo," pa meni Bernard Brščič iz stranke Dom, ki je bil dolga leta simpatizer stranke SDS. Vendar, kot pravi sam, je s SDS dokončno prelomil leta 2018 ob sprejetju marakeške deklaracije. "Janša je obljubljal, da bo neprodušno zaprl južno mejo, vendar se to ni zgodilo," razkol z vodilno stranki na desnici opiše Brščič. Zato je leta 2019 s somišljeniki ustanovil DOM - Domovinsko ligo, s katero se na parlamentarne volitve podaja samostojno.

"Če je skrajno spoštovanje ustave, da je Slovenija domovina Slovencev in uradni jezik države slovenščina, potem je DOM skrajno desna stranka," pravi Brščič, ki sicer meni, da so člani stranke "dejansko skrajno normalni žene in možje, ki želimo tržno gospodarstvo in pravno državo. Seveda smo bolj desno od SDS in SNS, ker so to leve stranke."