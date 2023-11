Mesec dobil sodni opomin, ker je Brščiča označil za fašista

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je nekdanjega predsednika Domovinske lige Bernarda Brščiča konec leta 2018 v državnem zboru še kot poslanec in pozneje tudi v televizijski oddaji označil za fašista. Okrajno sodišče v Trbovljah mu je zato izreklo sodni opomin.

Foto: Vlada/posnetek zaslona Brščič je Mescu v kazenski tožbi očital razžalitev, za katero je predvidena denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev.

Mesec se na sklep ne bo pritožil

Stranki v postopku se lahko na sklep še pritožita. Vendar se minister Luka Mesec, kot so izvedeli na N1, ne namerava pritožiti, saj naj ne bi imel težav s sprejemanjem odgovornosti za svoja dejanja in da sprejema poduk sodnika, da se je treba izogibati sovražnemu govoru. Pričakuje pa, da bodo sodišča tudi v prihodnje v takšnih primerih ukrepala enako.

Junija je sodišče zavrnilo odškodninsko tožbo, ki jo je zoper Mesca vložil Brščič. V njej je zahteval štiri tisoč evrov odškodnine in javno opravičilo v državnem zboru. Ker se je na odločitev sodišča Brščič pritožil, postopek še ni pravnomočen.

Ljubljanska okrajna sodnica Živa Sila je Brščičevo tožbo zavrnila. Ni se strinjala z njegovim stališčem, da naj bi Mesec s tem, ko ga je označil za fašista, svoje privržence pozival k njegovi usmrtitvi in mu pripisoval lastnosti fašistov iz druge svetovne vojne.

"Če bi sodišče takšno poslančevo opozarjanje sankcioniralo z odškodnino ali javnim opravičilom, bi bilo to lahko v družbi prehitro razumljeno kot prepoved kritičnega izrekanja o idejah skrajnih političnih polov. Le s sprotnim in odločnim odzivanjem se lahko prepreči, da bi se takšne ideje radikalizirale in posledično ogrozile normalno delovanje demokracije," je v sodbi zapisala sodnica.

Po mnenju sodišča so bili Brščičevi zapisi in nastopi v javnosti zelo provokativni ter polni verskih, etničnih, kulturnih in drugih predsodkov. Zaradi nestrpnih, zaničujočih in provokativnih besed bi moral biti Brščič do kritik na svoj račun strpnejši od običajnega posameznika, je takrat mnenje sodišča povzel Dnevnik.

Sodišče meni, da se morajo poslanci na drugi strani izogibati izjavam, katerih edini namen je žaljenje oziroma sramotenje ter spodbujanje sovraštva in nestrpnosti. "Vendar pri oznaki Brščiča za fašista ni šlo za nič od naštetega. Nekaj drugega je njihovo opozarjanje na izražanje, ki bi lahko ogrozilo demokracijo in svobodo. Obramba demokracije in njenih načel je namreč ena od glavnih dolžnosti vsakega poslanca. In to na tak način, ki ne bo ostal neopažen," je v sodbi še zapisala sodnica.