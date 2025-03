Bojan Požar je spet krišil kodeks

Mitja Križaj, ki ga zastopa odvetnica Tjaša Valič iz Odvetniške družbe Valič, se je pritožil zoper Bojana Požarja, ki je na spletnem portalu pozareport.si objavil prispevek z naslovom Če ni šlo z Boštjančičem in Burger Kingom na Petrolu, bo pa šlo z državnimi nepremičninami: zakonca Križaj že v nizkem startu. Očital mu je več kršitev kodeksa.

Razsodišče je presodilo, da je Požar kršil 1., 2. in 3. člen kodeksa. Kot so zapisali, je 1. člen kršil, ker za več trditev ni navajal nobenih utemeljitev ali virov in ni preveril točnosti objavljene informacije, prav tako pa se ni poskušal izogniti napaki. NČR je razsodilo, da se prav tako ni izogibal osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev ter ni pridobil ali poskušal pridobiti odziva Mitje Križaja, zato je kršil tudi 2. in 3. člen.

Medtem Požar ni kršil 5. člena (avtor mora opozoriti, da gre za nepotrjene informacije), očitka o kršitvi 15. člena (ločevanje informacij od komentarjev) pa zaradi pomanjkljive utemeljitve NČR ni obravnavalo.

Članek rasističnega značaja

Hana Kovač se je pritožila zaradi prispevka z naslovom Človeški iztrebki in smeti: Vzgoja ljudi iz azilnega doma ni v domeni ljubljanske občine, objavljenega na portalu Ljubljanainfo.com. Kovač meni, da je članek rasističnega značaja zaradi izjav, ki niso dokazljive ali utemeljene ter spodbujajo diskurz, ki je nastrojen proti migrantom, pripadnikom drugih ras in veroizpovedi.

Članek nima podpisanega avtorja, podpisan je Ljubljanainfo. Za vsebino zapisanega in objavljenega je zato odgovoren urednik medija, v tem primeru Samanta Gomboc. Razsodišče je ugotovilo, da je Gomboc kršila 1., 20. in 21. člen kodeksa.

Kot navaja, je 1. člen kršila, saj izjave v članku niso preverjene. Kršila je tudi 20. člen, saj je članek razširjal škodljive stereotipe o nehigieničnosti in nekulturnosti prebivalcev Azilnega doma Vič, ki so v večini priseljenci iz Afrike ali Bližnjega vzhoda, torej pogosto pripadniki druge rase ali vere. NČR je v članku prepoznalo tudi širjenje nestrpnosti do drugih narodnosti oziroma do ljudi in s tem kršitev 21. člena.

Po ugotovitvah NČR Gomboc medtem ni kršila 2. (žaljivo predstavljanje dejstev) in 4. člena (zamolčanje ključnih informacij). Preostalih prijavljenih domnevnih kršitev razsodišče ni obravnavalo.

Na NČR se je pritožila tudi Jasminka Dedić, ker meni, da je novinarka Dela Manja Pušnik v članku z naslovom Janković ostro nad Primčevo predstavitev priročnika za zaščito otrok pred LGBT, ki je bil objavljen na spletni strani Dela, kršila več členov kodeksa. NČR je razsodilo, da Pušnik ni kršila nobenega izmed členov.