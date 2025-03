Tako komentirajo odpuščanja na Večeru #vŽivo

Vodstvo Večera je v torek odpustilo štiri novinarje in ukinilo samostojno uredništvo priloge V Soboto. Na odločitev vodstva se je odzvalo več novinarskih organizacij, ki odpuščanje vidijo kot napad na kakovostno novinarstvo in degradacijo novinarskega poklica. Dogajanje v izjavi za javnost komentirajo pred nekdanjo stavbo časnika Večer. Na Siol.net jo spremljamo v živo.

"Odpustili so novinarje in fotografe, krči pa se tudi produkcijski del ekipe, lektorat. Dogaja se nenadomeščanje odhodov, prehitro kvazi upokojevanje, rezanje v živo tkivo novinarstva z odpuščanjem izkušenih v cvetu kariere" so uvodoma povedali sodelavci Večera in da veliko izgubljajo tudi bralci. Med odpuščenimi so Rok Kajzer, Zoran Mijatović, Jasmina Detela in Boris Jauševec.

Nasprotovanje potezi vodstva Večera so že v torek izrazili Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije ter več novinarskih in drugih organizacij časnika Večer.

"Javnost ima pravico do obveščenosti, zasluži si verodostojne, neodvisne in kakovostne informacije, ker so še vedno številni, ki vsak dan preberejo časopis in nanj tudi računajo," je povedala Mojca Zorko, podpredsednica društva novinarjev in dodala, da "s to javnostjo ne smemo ravnati kot svinja z mehom. To javnost moramo čuvati, negovati in jo obdržati kot zaveznico. Zato ji moramo ponuditi kakovosten produkt."

Kriza medijskih hiš

Zaskrbljenost nad odpuščanjem urednikov in novinarjev Večera je v sredo izrazila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki meni, da je treba preučiti vse možnosti za preprečitev odpuščanj, in napovedala dodatna razpisna sredstva za medijske hiše, ki bodo predvidoma na voljo že letos.

Vrečko je poudarila, da se na ministrstvu zavedajo krize, v kateri se danes nahajajo medijske hiše. Na ministrstvu so tako v predlogu novega zakona o medijih pripravili sheme, na katere se bodo lahko prijavile medijske hiše in tako dobile sredstva, s katerimi bi lahko financirale tudi plače zaposlenih in distribucijo. Ob tem je poudarila še, da s sofinanciranjem ne bodo posegali v avtonomijo medijev.

Prav tako so v nezavidljivem položaju novinarji Dela, kjer so nedavno odpustili štiri, so za STA povedali v Sindikatu novinarjev Dela. Odpuščanja so se po njihovih navedbah zgodila kljub zagotovilom družbe, da bodo število novinarjev zmanjševali na tako imenovan mehak način.