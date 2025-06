Vonta: Tako je SDS vzpostavila dobro utečen politični propagandni aparat

Stranka SDS je med letoma 2020 in 2022 vzpostavila dobro utečen politični propagandni aparat, ki se je financiral z javnim denarjem in denarjem državnih podjetij, je danes ob predstavitvi ugotovitev vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, dejala predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta.

Preiskovalna komisija je po besedah Vonte razkrila mrežo povezav med SDS, njenimi podporniki, madžarskim kapitalom in državnimi podjetji, kjer je denar tekel v medije Nova24TV, Demokracija in Požareport, ki so sistematično širili propagando v korist SDS in diskreditirali njene politične nasprotnike. Njihovo delovanje brez pomoči politike ne bi bilo mogoče, je navedla Vonta.

Po njenih besedah je Nova24TV po prihodu vlade Janeza Janše v letu 2020 začela prejemati obsežna nakazila od državnega Telekoma, in sicer do 55 tisoč evrov mesečno, hkrati pa se je znižalo financiranje iz Madžarske. Prepričana je da to jasno kaže na to, da je državni denar zamenjal madžarskega. "Če bi televizija delovala izključno na račun tega, kar je zaslužila na trgu, in donacij, ne bi preživela," je poudarila. Podobno je bilo tudi pri drugih medijih, kot sta Demokracija in Požareport, je dodala.

Vmesni člen

Pri tem so bile medijske agencije ključni vmesni člen pri preusmerjanju javnega denarja v strankarske medije, kot sta Nova24TV in Demokracija, je ugotovitve vmesnega poročila v DZ predstavila Vonta. Državna podjetja namreč niso neposredno sklepala oglaševalskih pogodb z izbranimi mediji, temveč so to nalogo opravljale agencije, te so nato sredstva usmerjale v politično lojalne medije, tudi kadar to ni bilo ekonomsko upravičeno, je orisala.

Po besedah Vonte se je tovrstno oglaševanje v času Janševe vlade povečalo za več sto tisoč evrov. "To ni naključje, ampak je seveda dokaz političnega vmešavanja," je bila jasna.

Orodje ene stranke

Po njenih navedbah je šlo za sistematično financiranje delovanja točno določene politične stranke, ki je potekalo mimo zakonov, na stroške državnih podjetij in davkoplačevalcev, s ciljem utrditi oblast stranke SDS. Prepričana je, da tu ne gre več za vprašanje političnega okusa, ampak za integriteto demokracije.

Mediji po njenih navedbah namreč ne morejo biti orodje ene stranke, državna podjetja niso zasebna blagajna, volitve pa morajo biti poštene. Kot je dodala, poročilo dokazuje, da tega v času vlade SDS ni bilo. "Če se to ne ugotovi, če se to ne sankcionira, se bo zgodilo znova in naslednjič bo še huje," verjame.

Milijoni na Slovaško

Komisija je pri svojem delu zaznala tudi nenavadna nakazila na bančne račune v tujino. Kot je dejala Vonta, so se med podjetji, ki uradno niso povezana, pretakala milijonska sredstva. Večina denarja je prišla od države, ki je plačevala za urejanje vodotokov, in ta sredstva so se v letih 2021 in 2022 dramatično zvišala.

"Del teh sredstev, govorimo o več milijonih evrov, je končal na bančnih računih na Slovaškem. Kje so končala ta sredstva in ali so se morda vrnila v Slovenijo, komisija ni mogla ugotoviti zaradi omejenih pristojnosti, bo pa seveda zadevo prijavila pristojnim organom," je pojasnila.