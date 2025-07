Ni denarnice? Ni panike. S plačilno Piko na vašem telefonu.

Foto: Mercator

Z mobilno aplikacijo Moj M na vašem pametnem telefonu, s povezanima zeleno ali zlato Pika kartico, lahko v Mercatorjevih trgovinah nakupujete hitro in enostavno. Plačate s telefonom, spremljate svoje transakcije in z izbiro digitalnega računa varčujete s papirjem. Za še hitrejši nakup v izbranih trgovinah Mercator z aplikacijo M Sken na vašem telefonu preprosto skenirate izdelke, jih zložite v vrečko in na blagajni le še plačate. Ko ni časa za obisk trgovine, pa uporabite Mercator Online na vaši dlani.

Več na mercator.si/pika.

Naročnik oglasnega sporočila je MERCATOR.