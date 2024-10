Lani je podjetje Lanaka Media, ki ga že vse od ustanovitve 2001 vodi novinar Bojan Požar in ki izdaja spletni medij Pozareport, izplačalo za 740 tisoč evrov dividend, danes razkriva revija Reporter. To naj bi po poročanju medija storilo zaradi preiskave finančne uprave (Furs). Požar na navedbe Reporterja odgovarja: "Le deset odstotkov današnjega članka na Reporterju drži, 90 odstotkov pa ne, vključno s številkami, sklepajo pa tako, kot jim trenutno ustreza".

Čeprav je novinar Bojan Požar direktor podjetja Lanaka Media že vse od njegove ustanovitve, je bila dolgo let uradno lastnica podjetja njegova hči Maša. A 27. decembra lani mu je hči, ki je bila po navedbah Reporterja očitno slamnata lastnica, podarila lastništvo podjetja Lanaka Medija. To pa je prvič po mnogih letih izplačalo dividende svojemu lastniku, in sicer v višini 740 tisoč evrov, navaja Reporter.

Pri tedniku so tudi izračunali, da naj bi zaradi izplačila dividend lastnik plačal okoli 200 tisoč evrov davkov. Kdo točno je dobil dividende, torej ali Bojan Požar ali njegova hči, ni javno znano. Bilance Lanaka Media za leto 2023 po trditvah Reporterja tudi razkrivajo, da je neznani upnik podjetju povrnil za približno pol milijona evrov kratkoročnih posojil.

Posojila kot manever zaradi davkov?

In zakaj so te številke sploh pomembne? Reporter je lani poročal, da naj bi si Bojan Požar od podjetja Lanaka Media (takrat še v lasti njegove hčerke) več let izposojal denar, ki naj ga ne bi nikoli vrnil. S tem manevrom naj bi se izognil plačilu davka na prejete dividende oz. dohodke.

Obstaja utemeljen sum, da si je novinar Bojan Požar s posojili podjetja Lanaka Media, ki ga vodi, financiral zasebno življenje, so lani trdili pri Reporterju in svojo tezo utemeljili s finančnimi izkazi podjetja, ki so kazali na obstoj kratkoročnega dolga do neznanega upnika v višini skoraj milijon evrov.

Požar je lani vse navedbe v Reporterju zavrnil kot neresnične.

Prijava preiskovalcev državnega zbora

Pri Reporterju pa so v danes objavljenem članku zatrdili, da se je Požar odločil za izplačilo dividend (večino vsote predstavlja zadržani dobiček podjetja iz preteklih let) zaradi preiskave Fursa. Dacarji naj bi sicer začeli pregledovati poslovanje Lanaka Media zaradi preiskovalne komisije državnega zbora, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med parlamentarnimi volitvami leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Komisijo je v času prijave vodila danes že nekdanja poslanka Gibanja Svobode Mojca Šetinc Pašek.

Del izplačanih dividend naj bi Požar zaradi Fursa nakazal nazaj na Lanaka Media kot poplačilo dela posojil, trdijo pri Reporterju. To utemeljujejo s tem, da je podjetje v bilancah za lansko leto zmanjšalo obseg kratkoročnih posojil za polovico.