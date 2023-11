Madžari, Rok Snežič, denar občin … Je to vzporedni mehanizem SDS?

Preiskovalna komisija glede na zbrano in pregledano dokumentacijo trdi tudi, da način vstopa madžarskega kapitala v obravnavana medijska podjetja izkazuje tako poslovne kot tudi politične interese Madžarske. "Izkazujejo se politični in poslovni interesi madžarskega premierja Viktorja Orbana ter njegovih najožjih političnih in poslovnih sodelavcev, čemur se je v zameno za financiranje svojih političnih medijskih projektov podredila tudi stranka SDS in temu način tujega financiranja," so zapisali preiskovalci DZ in dodali, da je stranka SDS temu podredila tudi interese države.

Preiskovalna komisija glede na zbrano in pregledano dokumentacijo trdi tudi, da način vstopa madžarskega kapitala v obravnavana medijska podjetja izkazuje tako poslovne kot tudi politične interese Madžarske. "Izkazujejo se politični in poslovni interesi madžarskega premierja Viktorja Orbana ter njegovih najožjih političnih in poslovnih sodelavcev, čemur se je v zameno za financiranje svojih političnih medijskih projektov podredila tudi stranka SDS in temu način tujega financiranja," so zapisali preiskovalci DZ in dodali, da je stranka SDS temu podredila tudi interese države. Foto: Reuters

"Preiskovalna komisija državnega zbora utemeljeno sklepa, da imamo opravka z obvodnim modelom financiranja politične stranke SDS," so preiskovalci parlamenta zapisali v uvodu poročila. Po njihovih trditvah so dokazali obstoj "svojevrstnega poslovno-političnega modela financiranja stranke SDS, v katerem aktivno sodelujejo funkcionarji stranke na lokalni in državni ravni ter tudi posamezniki, ki imajo pri tem predvsem finančni interes". Preiskovalci tudi trdijo, da v "obvodni finančni model" vstopa tudi kapital iz Madžarske.

Celotno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine lahko preberete na spletnih straneh državnega zbora.



Preiskovalci DZ sicer poudarjajo, da "medtem ko je vmesno poročilo dostopno javnosti, dodatno vmesno poročilo in II. dodatno vmesno poročilo zaradi varovanja tajnosti po zakonu o poslovni skrivnosti, zakonu o bankah, zakonu o Banki Slovenije, po SUVP in zakonu o varstvu osebnih podatkov ter tudi po zakonu o tajnih podatkih nista dostopna javnosti."



Pod poročilo preiskovalne komisije se je podpisala predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek, ki je bila sicer medtem izključena iz Gibanja Svoboda in naj bi njeno vlogo prevzela Tamara Vonta. V komisiji so sicer člani še Soniboj Knežak (SD), Milan Jakopovič (Levica), Aleksander Reberšek (NSi), Nataša Sukić (Levica), Damijan Zrim (SD) in Lenart Žavbi (Svoboda).



Pri pripravi poročila so sodelovali še zunanji strokovni sodelavci komisije Tomaž Modic, Marko Breznik, Aleksander Burja in Ivan Gradišnik. Preiskovalci DZ sicer poudarjajo, da "medtem ko je vmesno poročilo dostopno javnosti, dodatno vmesno poročilo in II. dodatno vmesno poročilo zaradi varovanja tajnosti po zakonu o poslovni skrivnosti, zakonu o bankah, zakonu o Banki Slovenije, po SUVP in zakonu o varstvu osebnih podatkov ter tudi po zakonu o tajnih podatkih nista dostopna javnosti."Pod poročilo preiskovalne komisije se je podpisala predsednica komisije, ki je bila sicer medtem izključena iz Gibanja Svoboda in naj bi njeno vlogo prevzela Tamara Vonta. V komisiji so sicer člani še(SD),(Levica),(NSi),(Levica),(SD) in(Svoboda).Pri pripravi poročila so sodelovali še zunanji strokovni sodelavci komisije

Preiskovalci so zapisali tudi, da je vzporedni mehanizem financiranja SDS izpopolnjen do te mere, da stranka ostaja "neomadeževana" ter da se denar pretaka prek povezanih podjetij in oseb. Tako naj bi "medijski del podjetij SDS" Nova obzorja, Nova hiša in NovaTV24.si deloval kot vzporedni volilni računi SDS in njenih kandidatov. Vendar – tako preiskovalci – je del vzporednega mehanizma SDS še veliko drugih oseb in podjetij.

Med snovalci vzporednega mehanizma financiranja SDS naj bi bil "davčni optimizator" Rok Snežič, trdijo preiskovalci parlamentarne komisije. Foto: STA/Katja Kodba

Svojo vlogo v zgodbi financiranja SDS naj bi imel po trditvah preiskovalcev tudi znani "davčni optimizator" Rok Snežič, ki se je v preteklih letih znašel že v nekaj javnih aferah, nazadnje v primeru Darsa. Preiskovalci trdijo, da so dokazali finančni mehanizem, ki naj bi ga ustvaril Snežič in pri katerem gre za "utemeljene sume pranja denarja, poslovnih goljufij in utaje davkov". Omrežje naj bi delovalo med podjetji in različnimi osebami v BiH, Madžarski, Avstriji in Sloveniji, piše v vmesnem poročilu komisije.

Kaj "manjka" v poročilu?



Zadnje tedne smo mediji povzemali poročanje Dnevnika o potencialnem obvodnem financiranju ljudi okrog stranke SDS od podjetji, ki so dobila koncesijo za vzdrževanje vodotokov. Pri Dnevniku so se pri objavi sklicevali na vsebino poročila, ki je javno postalo šele zdaj, vendar te zgodbe v poročilu ni.

Občinski denar

Preiskovalci tudi, kot pravijo sami, "utemeljeno ugotavljajo, da je v razpršeno omrežje obvodnih računov stranke SDS vstopilo veliko zasebnih poslovnih subjektov, ki so v obdobju prejšnje vlade dobili posle z državo oziroma so bili financirani iz javnih sredstev". Javni "financerji" takih poslov naj bi bile občine, ki jih vodijo župani iz vrst SDS. Posamezna podjetja, ki so dobila občinske posle, naj bi potem denar prek donacij, domnevnih fiktivnih poslov ali celo brez kakršnegakoli izkazanega namena nakazovala na poslovne račune podjetij, za katere preiskovalci trdijo, da so del vzporednega mehanizma SDS. "Za ta poslovni model, ki se nakazuje iz komisiji dostopne dokumentacije, utemeljeno sumimo, da je vsak, ki je vstopal v posle z državo, moral za pridobljeni posel nekaj 'vrniti' stranki," so zapisali preiskovalci.

Podreditev Orbanu

Preiskovalna komisija glede na zbrano in pregledano dokumentacijo tudi trdi, da način vstopa madžarskega kapitala v obravnavana medijska podjetja izkazuje tako poslovne kot tudi politične interese Madžarske. "Izkazujejo se politični in poslovni interesi madžarskega premierja Viktorja Orbana ter njegovih najožjih političnih in poslovnih sodelavcev, čemur se je v zameno za financiranje svojih političnih medijskih projektov podredila tudi stranka SDS in temu način tujega financiranja," so zapisali preiskovalci DZ in dodali, da je stranka SDS temu podredila tudi interese države.

Preiskovalci tudi trdijo, da so v preiskavi ujeli posameznike iz najožjega kroga madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana.

Pri spornem financiranju SDS naj bi sodeloval tudi zdaj poslanec te stranke Zoran Mojškerc, ki je bil do nastopa poslanske funkcije lastnik podjetja Geopolar. To naj bi s fiktivnimi izobraževanji ljubljanske svetniške skupine SDS zaslužilo več kot 40 tisoč evrov javnega denarja. S primerom naj bi se že ukvarjala policija in računsko sodišče. Foto: STA/Katja Kodba

Poslanec SDS Mojškerc

Izvoljenec ljudstva iz vrst SDS Zoran Mojškerc je bil do nastopa funkcije poslanca lastnik podjetja Geopolar. Preiskovalna komisija trdi, da je podjetje, ki izdaja spletni medij Utrip,"poslovalo sumljivo". Večino sredstev, prejetih od ene izmed občin, naj bi Mojškerc večinsko dvigoval v gotovini, "zaradi česar obstaja sum, da ne gre za sredstva tega podjetja, temveč sredstva tretje osebe, morda tudi z namenom obvodnega financiranja političnih strank".

Telekom Slovenije

Preiskovalci DZ so pregledali tudi poslovno sodelovanje Telekoma Slovenije (TS) z Inštitutom za avtorsko pravico Slovenije (IZAP). "Pogodba je bila za TS izjemno škodljiva tako s finančnega vidika, TS je namreč letno plačeval več kot 1,2 milijona evrov (brez DDV) za nekaj, kar je pred tem dobival brezplačno, in tudi ker je družbo po nepotrebnem izpostavljal dodatnemu tveganju," so zapisali preiskovalci.

Preiskovalna komisija je na podlagi pričevanj in pregledane dokumentacije "nesporno ugotovila, da je pri sklenitvi te pogodbe prišlo do nezakonitega vplivanja posameznih nosilcev javnih funkcij na člane uprave in organe nadzora gospodarske družbe". Kot ugotavlja preiskovalna komisija, je vodstvo Telekoma v začetku marca leta 2020, ko je bilo že jasno, da bo po padcu Šarčeve vlade vlado znova prevzel Janez Janša, stopilo v pogajanja in izjemno hitro, v mesecu dni, tudi sklenilo pogodbo z Blažem Rantom ter njegovim Inštitutom za obdobje petih let v višini šest milijonov evrov. "Večina tega denarja je šla za financiranje podjetja Nova24TV.si. Blaž Rant je iz te pogodbe vsak mesec izplačeval visok znesek tudi samemu sebi," trdijo preiskovalci.