Prijava na Furs: Si Požar s posojili podjetja, ki ga vodi, financira zasebno življenje?

Obstaja utemeljen sum, da si novinar in nekdanji politik Bojan Požar s posojili podjetja Lanaka Media, ki ga vodi, financira zasebno življenje, piše Reporter in navaja podatke Ajpesa, da je družba Lanaka Media konec lanskega leta imela skoraj milijon evrov kratkoročnih posojil, leto prej pa 969 tisoč evrov. Požar trdi, da "navedbe Reporterja ne držijo", in dodaja: "Lanaka Media je zasebno založniško podjetje, ustanovljeno že leta 2000, in posluje povsem zakonito."

Požar je sicer že pred časom na svojem portalu Požareport.si razkril, da ga je preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, prijavila finančni upravi zaradi suma kršitve davčne zakonodaje.

Izdajatelj Požareporta je Lanaka Media, katere lastnica je Požarjeva hči Maša Kavtičnik Požar, medtem ko je Bojan Požar direktor podjetja, je razvidno iz poslovnega imenika Bizi.si. Vsebina portala Požareport se sicer pogosto pojavljala tudi na portalu Nova24TV in drugih portalih iz medijske hobotnice SDS, prek katere naj bi se stranka nezakonito financirala, piše Reporter.

Med velikimi oglaševalci tudi državna podjetja

Lanaka Media je v lanskem letu ustvarila 360 tisoč evrov prihodkov od prodaje, kar je okoli 30 tisoč evrov na mesec. Po oceni Reporterja gre za astronomske zneske, ki jih ni mogoče utemeljiti z branostjo spletnega portala Požareport, ki je manjša od preostalih medijev. Do finančnega uspeha naj bi ga vodili predvsem oglasi državnih podjetji, ki se pojavljajo na portalu. V volilnem letu 2018 je samo od Telekoma in Darsa prejel več kot sto tisoč evrov, na njegovem portalu pa oglašujejo tudi Pošta Slovenije, Sava Turizem, Petrol in druga velika podjetja, opozarja Reporter.

Po navedbah tednika je Lanaka Media lani ustvarila 180 tisoč evrov čistega dobička, iz preteklosti pa je imela še 1,27 milijona evrov zadržanih dobičkov, hkrati pa je glede na podatke Ajpesa razvidno, da je družba konec lanskega leta imela že skoraj milijon evrov kratkoročnih posojil, leto prej pa 969 tisoč posojil. Obstaja sum, da jih je družba posojala Bojanu Požarju, ta pa jih je porabil za financiranje zasebnega življenja, navaja Reporter.

V tem primeru bi morala biti o tem obveščena tudi finančna uprava, glede na to, da gre za visoke zneske in za prenos med povezanimi osebami, še opozarjajo pri Reporterju in dodajajo, da višina zneskov kaže, da gre zagotovo za dolgoročna posojila in ne kratkoročna, ki jih je praviloma treba vrniti v letu dni.

Bojan Požar je edini zaposleni v podjetju Lanaka Media. Foto: STA

Podjetje Lanaka Media je imelo lani po podatkih Reporterja 38 tisoč evrov stroškov dela, kar naj bi šlo za bruto plače Požarja, ki naj bi bil edini zaposleni v podjetju. To pomeni, da je prejemal 2.541 evrov bruto na mesec oziroma od 1.500 do 1.600 evrov neto na mesec. "Če si nekdo izposodi milijon evrov, jih bo ob taki plači težko kadarkoli vrnil, kaj šele v letu dni," navaja Reporter.

Če bi davčni inšpektor presodil, da posojila ni mogoče vrniti, bi ga lahko dodatno obdavčil, kar pomeni, da bi se posojilo, če bi bilo dano zaposleni osebi, štelo za drugi dohodek iz delovnega razmerja, so za Reporter pojasnili na Fursu.

Požar je za Siol.net na preverjanje navedb Reporterja, ali si je od podjetja, ki ga vodi, izposodil denar za financiranje zasebnega življenja, odgovoril, da to ne drži. Na naše vprašanje, komu je podjetje posodilo denar, če ne njemu, pa ni podal konkretnega odgovora. Zapisal je le, da je "Lanaka Media zasebno založniško podjetje, ustanovljeno že leta 2000, in posluje povsem zakonito."

Furs molči

Obrnili smo se tudi na Furs, kjer so nam na vprašanje, ali so zoper Požarja ali podjetje, ki ga vodi, uvedli davčno preiskavo, odgovorili: "Zadev, ki se nanašajo na konkretne davčne zavezance, žal ne moremo komentirati zaradi varovanja davčne tajnosti. V skladu z zakonom o davčnem postopku kot davčna tajnost veljajo vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve in drugi dokumenti, ki zadevajo posameznega zavezanca za davek."