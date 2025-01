Preiskovalna komisija DZ Požarju: Ste novinar ali politik?

Požar je uvodoma dejal, da ga je preiskava njegovega podjetja in portala Požareport presenetila, saj na portalu ne objavljajo nobene politične propagande.

Ste novinar ali politik?

Na vprašanje, ali je novinar ali politik, je Požar odgovoril, da živi od novinarstva, v politiki pa je bil tri mesece leta 2018, ko so z nestrankarsko državljansko listo nastopili na volitvah v državni zbor. Zavrnil je besede predsednice komisije Tamare Vonta (Svoboda), da je novinar, ki ima politično stranko, saj da stranka ne deluje več. Na vprašanje, ali je bila stranka satelit SDS, pa je Požar odgovoril, da niso "krožili okoli nobenega večjega telesa".

"Da bi nekdo drug naredil en tak politični eksperiment, svojo politično stranko, in se potem vrnil v novinarstvo in se še naprej predstavljal kot novinar, si predstavljam, da bi vi na vašem portalu iz njega naredili palačinko," je dejala Vonta. Požar pa je odgovoril, da je veliko novinarjev, ki so šli v politiko in se nato vrnili.

Vse članke, pod katere se podpišem, napišem sam

Požar je dejal, da vse članke na portalu, pod katere se podpisuje, napiše sam, portal pa da se ne ukvarja z ideološkimi vprašanji. Zavrnil je besede, da je vlado Marjana Šarca v člankih napadal, med letoma 2020 in 2022 pa o vladi Janeza Janše ni pisal kritično. "Ukvarjali smo se z odkrivanjem nepravilnosti tudi pod vlado Janeza Janše," je povedal.

Vonta je Požarja izčrpno izprašala tudi o oglaševalskih prihodkih portala. Prihodkov iz oglaševanja je približno 40 odstotkov, kar je med 120 in 150 tisoč evrov na leto, večji del prihodkov pa je iz naročnin. Aktivnih naročnikov portala je med 12 in 15 tisoč.

Potrdil je, da na portalu so ali še vedno oglašujejo tudi podjetja Petrol, Zavarovalnica Sava, Telekom Slovenije in Slovenske železnice, ki so delno ali večinsko v državni lasti. Zneski, ki jih plačajo, pa da so ves čas približno enaki.

Ocenil je še, da ne gre za konflikt interesov, saj o vseh teh podjetjih piše članke, kljub temu da oglašujejo na njegovem portalu. Zatrdil je še, da z nikomer nima urejene pogodbe, da o njem ne sme negativno poročati. Drži pa se določenih pravil, med drugim da ne piše o zasebnih prijateljih. "Zato tudi ne prijateljujem zasebno s potencialnimi tarčami novinarskega dela," je dejal.

Najbolj bran članek v lanskem letu je imel 177 tisoč ogledov

Požar meni, da oglaševalci na njegovem portalu oglašujejo, ker je zelo obiskan. Najbolj bran članek v lanskem letu je imel 177 tisoč ogledov, kar drugi portali po njegovih besedah za en članek ne dosegajo.

Na vprašanje, ali na njegovem portalu oglašujejo tudi podjetja brez spletnih strani, zaposlenih in javno objavljenih kontaktov, je dejal, da se o motivih oglaševalcev, če niso že na prvi pogled sporni, ne sprašuje.

Vonta je Požarja povprašala tudi o oglaševanju podjetij Nivo Eko, NGN Eko in Eko Nivo Gradnje, ki so se potegovala tudi za koncesijo za urejanje vodotokov. Dejala je, da v pogodbah s podjetji ni navedeno pričakovano število prikazanih oglasov, niti njihove cene, le znesek plačila. Dodala je, da tako kot nekaterih oglasov družb v delni ali večinski lasti države tudi teh preiskovalna komisija na portalu ni zasledila. Požar je odgovoril, da so oni naročili oglas, na portalu pa so ga prikazovali. Vonta je dejala, da strokovnjaki ocenjujejo, da obstaja velika verjetnost, da so fiktivno uredili oglase, kar Požar ni želel komentirati.

Vonta je spomnila še na poročanje medijev, da naj bi Požareport v sedmih letih od Telekoma Slovenije prejel več kot 500 tisoč evrov oglaševalskega denarja, največ, ko je bil predsednik uprave Telekoma Rudi Skobe. Požar je odgovoril, da gre za oglaševanje v oddaji Faktor in na portalu Požareport. Dodal je še, da ne gre za veliko denarja, ampak bi ga bilo lahko glede na doseg še bistveno več.