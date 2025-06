Knjigarna Mariborka v Mariboru, ki je v lasti založbe VigeVageKnjige, je bila ponoči spet tarča homofobnega napada, je sporočila direktorica in glavna urednica založbe Anja Zag Golob. To dejanje nasilja nad manjšino je po njenih besedah jasen izraz sovraštva do različnosti ter napad na mirno sobivanje vseh v mestu.

"Izjemno skrb vzbujajoče je, da gre po informacijah policije tokrat za starejše napadalce, skupino treh moških, starih med 30 in 40 let, ki so sredi noči izza zaklenjenih vratnih kril strgali mavrično zastavo, ki, ko knjigarna ni odprta, sploh ni vidna," je v sporočilu za javnost zapisala Zag Golob. Kot je dodala, so storilci odtrgali tudi napis pod homofobnim grafitom in poškodovali napis na nabiralniku.

Mimoidoči so poklicali policijo, ki je takoj posredovala, policija pa tudi že ima izjave prič in izvaja vse nadaljnje postopke v skladu s pooblastili, je pojasnila Zag Golob.

Ob ponovnem napadu so po njenih besedah zgroženi in šokirani. "Gre za povsem jasen, enoznačen napad na pravice pripadnikov skupnosti LGBTQI+ in drugih manjšin, ne za prekršek zoper javni red in mir ali krajo. Nasilna odtujitev mavrične zastave je simbol, očitno dejanje sovraštva, ki bi jo kot tako moralo prepoznati in obravnavati tudi tožilstvo," je prepričana.

Spomnila je, da so junija zaradi vrste verbalnih napadov, poskusov in kraj ter poškodovanj mavrične zastave, nacističnih pozdravov, zmerjanja, fizičnega napada na zaposleno ter homofobnih grafitov s partnerskimi organizacijami organizirali Mavrični dan v Mariboru. Želja je bila opozoriti na nestrpnost ter v tem oziru ozaveščati splošno javnost in posamezne ciljne skupine. Takrat sta predsednica države Nataša Pirc Musar in mariborski župan Saša Arsenovič pred Mariborko razvila mavrično zastavo.