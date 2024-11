Mariborska knjigarna spet tarča homofobnega napada

Mariborska knjigarna Mariborka na Koroški ulici je bila konec tedna žrtev novega napada s homofobno vsebino, so sporočili iz založbe VigeVageKnjige. Na Policijski upravi Maribor so za STA pojasnili, da zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kot je sporočila glavna urednica omenjene založbe Anja Zag Golob, so v nedeljo dopoldne odkrili posledice homofobnega napada s sovražnimi grafiti ob vratih knjigarne, nalepkama z napisoma "rod dom bog slovenski red" in "konec levice slovenski red", vratna cerada pa je bila porisana z znakom, ki je bil enak tistim na nalepkah.

Po besedah Zag Golob v nasprotju z napadi v času meseca ponosa junija tokrat na knjigarni ni bilo nobenega zunanjega znaka, prav tako je bila zaprta. "Knjigarna, prostor svobode in dialoga, je znova tarča napada, ker je pred petimi meseci v znak podpore manjšinam v družbi in spoštljivega sobivanja izobesila mavrično zastavo," je dejala urednica založbe.

Ker ne Mestna občina Maribor ne njene pristojne inštitucije v vmesnem času kljub številnim pozivom, med katerimi je bil ob koncu meseca ponosa tudi poziv predsednice države Nataše Pirc Musar, niso storile ničesar, se napadi očitno nadaljujejo, je še dodala.

Policijo pozivajo, da v najkrajšem času identificira storilce

V založbi so zato pristojne institucije pozvali, da nemudoma ukrepajo, policijo pa, da jih zaščiti in da sproži ustrezne postopke, razišče napad ter poda poročilo na tožilstvo. Policijo in tožilstvo so ob tem pozvali, da v najkrajšem času identificirata storilce junijskih napadov in storita vse potrebno, da bo o kazenski odgovornosti storilcev odločalo pristojno sodišče.

Na mariborski policijski upravi so pojasnili, da so v zvezi s podobnimi dogodki prejeli več prijav, ki so se nanašale tako na kršitve javnega reda in miru kot tudi na sume storitev kaznivih dejanj. Policisti so se odzvali na vse prijave in ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi. V vseh primerih so intenzivno zbirali obvestila, da bi odkrili osumljence, glede na pretekle dogodke so prilagodili tudi svoje delo s pogostejšo prisotnostjo na območju.

V dveh primerih so podali poročilo, saj niso prepoznali elementov kaznivega dejanja, v enem pa so nadaljevali zbiranje obvestil v zvezi s kršitvijo javnega reda in miru, a kršiteljev kljub intenzivnim aktivnostim še niso odkrili. V primeru suma storitve kaznivega dejanja tatvine so podali kazensko ovadbo, storilca pa doslej niso identificirali. So pa v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari izsledili storilca, mladoletnika, zoper katerega so podali kazensko ovadbo.

V založbi so sicer tudi mariborsko občino pozvali, da se do nasilja končno jasno opredeli in da jih podpre v prizadevanju za enakopravno sobivanje v mestu.

Arsenovič: Tega je po svetu že dovolj, ne grenimo si življenja še v lastnem okolju

Župan Saša Arsenovič je na današnji novinarski konferenci poudaril nujnost ničelne tolerance do nasilja in provokacij. "Mislim, da imamo tega že dovolj po svetu, ne bi si še v lastnih mini okoljih grenili življenj, tako da drage Mariborčanke in Mariborčani, držimo skupaj, radi se imejmo in bodimo tolerantni," je dejal.

Mestna občina je ponovni napad obsodila tudi na svojem profilu Facebook. Kot so zapisali, homofobna dejanja, vandalizem in uničevanje lastnine ne sodijo v sodobno družbo. Še bolj je to dejanje vredno obsojanja, saj gre za napad na prostor znanja in kulture, ki podpira manjše založbe.

Napad so danes obsodili tudi v Levici, kjer so pozvali ljudi, naj ne nasedajo tistim, ki ponujajo poceni odgovore in fantazije ter nas namesto ukvarjanja z realnimi problemi poskušajo zaplesti v medsebojno sovraštvo.