Po dogodkih v mariborski knjigarni Mariborka, kjer so bili v zadnjih dneh deležni več primerov homofobnih žalitev, napadov in groženj, policisti še zbirajo obvestila. Ob tem zatrjujejo, da imajo ničelno toleranco do takšnih ravnanj, navedbe, ki se nanašajo na neustrezno ravnanje policistov, pa bodo preverili.

Zaposlene in obiskovalci mariborske knjigarne Mariborka, ki je last založbe VigeVageKnjige, so bili namreč po navedbah direktorice in glavne urednice založbe Anje Zag Golob v zadnjih dneh tarča več homofobnih žalitev, verbalnih napadov, groženj in šikaniranj skupin mladih moških.

V začetku junija, ki je tudi mesec ponosa, so nad vhodom izobesili mavrično zastavo skupnosti LGBT, ki so jo neznanci večkrat poskusili nasilno odstraniti, prav tako so pljuvali na zastavo in nacistično pozdravljali. V enem primeru so zaposleni celo grozili s škarjami in uporabo fizične sile.

Na družbenem omrežju X se je odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki računa na ustrezno postopanje Policijske uprave Maribor.

Zgrožena in razočarana sem nad incidenti nasilja in sovražnosti v knjigarni Mariborka, o katerih poročajo mediji. Ostro obsojam vsakršno nasilje in grožnje, še zlasti pa tiste, uperjene proti miroljubnemu izražanju odprtosti in tolerantnosti do različnih družbenih skupin.🧵 — Asta Vrečko (@AstaVrecko) June 20, 2024

Je policija ravnala ustrezno?

V knjigarni so grožnje in verbalno nasilje prijavili policiji, ki pa po navedbah Zag Golobove v enem primeru ni ravnala ustrezno. Kot je zapisala v sredo, naj bi se patrulja treh policistov zadržala nekaj minut, pri tem pa naj ne bi naredila zapisnika. Zag Golobova pravi, da je vodja patrulje s svojimi izjavami jasno sugeriral, da so si za nasilje krive zaposlene same, ker imajo izobešeno mavrično zastavo, in naj jo raje snamejo.

Napovedala je, da se bodo zoper takšno ravnanje patrulje in vodenje postopka pritožili, o dogodkih pa bodo obvestili tudi urad predsednice republike Nataše Pirc Musar.

"Vsekakor bomo preverili navedbe, ki se nanašajo na ravnanje policistov," danes odgovarjajo na Policijski upravi Maribor. Ob tem so poudarili, da se vedno odzovejo na vsako prijavo kršitev ali sumov kaznivih ravnanj ter ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi. "Ponovno poudarjamo, da imamo v policiji ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnanj, še posebej, če gre za sume kaznivih ravnanj javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, in vsakršno naznanjeno ali zaznano kaznivo ravnanje obravnavamo celovito ter s ciljem, da se storilce tovrstnih dejanj odkrije in ustrezno procesira, ljudem pa zagotovi varno življenje in delo," so še zapisali.

Pojasnili so še, da so v sredo zvezi z omenjenimi dogodki prejeli dve prijavi, v enem primeru se je ta nanašala na kršitev javnega reda in miru, v drugem primeru pa na prijavo poškodovanja tuje stvari. V obeh primerih še zbirajo obvestila.