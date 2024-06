Zakonca Lidijo Giuliatti Bajželj in Igorja Bajžlja, ki sta obtožena napeljevanja k umoru, je Okrožno sodišče sodišče v Ljubljani po 18 mesecih pripora izpustilo v hišni pripor, poročajo mediji. Tožilstvo jima očita napeljevanje k umoru moškega, ki je po njunem mnenju odgovoren za smrt njunega sina.

Sodišče je zakonca v hišni pripor izpustilo po ponedeljkovi glavni obravnavi. Kot poroča Večer, sta zagovornika zakoncev že večkrat predlagala, naj ju izpusti iz pripora, a jima sodišče doslej še ni ugodilo. Po ponedeljkovem zaslišanju kronske priče tožilstva Enesa M., ki je po navedbah Večera in Dnevnika spreminjal svoje izjave, v določenih delih pa se tudi niso skladale s tonskim posnetkom njegovega pogovora z obtoženko, pa je sodišče njuni prošnji ugodilo.

Obtožnica zakoncema očita, da sta od avgusta 2019 po Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji iskala nekoga, ki bi ubil 30-letnega Amarja T. Tistega avgusta so namreč v avtu na Rakovi jelši našli mrtvega njunega sina. Zaradi suma, da se je predoziral z drogo, naj bi mama začela iskati njegovega prodajalca droge. Po njenem prepričanju je bil to Amar, zaradi česar naj bi se mu hotela maščevati.

Najprej naj bi najmanj eni osebi naročila umor Amarja in ji tudi plačala 15 tisoč evrov, ampak naj bi izvajalec le vzel denar, umora pa ni izvedel. Zato naj bi konec novembra predlani začela napeljevati k umoru še Amarjevega botra Enesa M., ki pa je, namesto da bi likvidacijo izvršil, načrte razkril Amarju.

Zakonca vse skupaj zanikata. Giuliatti Bajžljeva je sicer potrdila, da je raziskovala sumljivo sinovo smrt, a da je bila v to pravzaprav "prisiljena zaradi slabe policijske preiskave". Trdi pa, da ni bilo nobenega napeljevanja k umoru.

Sojenje se je nadaljevalo v sredo, ko sta bili kot priči zaslišani dekle pokojnega sina Bajžljevih in njena mama. Po poročanju Večera sta zatrdili, da zakonca nista nikoli nikogar nagovarjala k umoru.