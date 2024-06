V Postojni 64-letnica napadla sosedo: porinila jo je v zid in jo udarila

V sredo dopoldne je v Postojni 64-letna ženska napadla sosedo in jo lažje poškodovala. Najprej jo je zmerjala in nanjo kričala, zatem pa porinila v zid in jo udarila, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so še zapisali, bodo žensko ovadili zaradi kaznivega dejanja grožnje in lahkih telesnih poškodb.