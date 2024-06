Nov incident na Češkem: moški na bencinskem servisu z nožem nad več ljudi

Zaradi ureznin na zgornjem delu telesa so 50-letnika prepeljali v bolnišnico, še dve ranjeni osebi so oskrbeli na prizorišču.

Moški, ki je na črpalki grozil in napadel ljudi, živi v bližini in je bil pod vplivom alkohola, so sporočile tamkajšnje oblasti. Motiv za nasilno dejanje zaenkrat ni znan, izključili pa so možnost terorizma, še piše dpa.