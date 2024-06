Ljubljanski vrtci pod drobnogledom policije in računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pod drobnogled vzela poslovanje in upravljanje ljubljanskih vrtcev ter nekatere zadeve odstopila policiji in računskemu sodišču. Med drugim ravnateljici vrtca Galjevica očitajo favoriziranje določenih ponudnikov pri opravljanju več storitev in s tem nesmotrne porabe javnih sredstev, poroča Dnevnik.

Za KPK je bilo sicer kočljivo poslovanje vrtca Galjevica z družbama Prajs, grafično oblikovanje, in Studio DTS – tiskovine in promocijski materiali, katerih lastnik je brat ravnateljice tega vrtca Barbare Novinec. Ta je na svetu zavoda na majski seji zatrdila, da vrtec več let sodeluje z bratovima podjetjema pri hrambi fotografij in izvajanju storitve "fotopostaje in digitalne postaje". Po podatkih portala Erar je vrtec bratovima podjetjema nakazal več kot 275 tisoč evrov, so navedli na Dnevniku.

KPK je obravnavala tudi poslovanje vrtca s podjetjem Linkfiz Marina Rupnik s .p., ki je v vrtcih izvajalo jezikovno izobraževanje zaposlenih. Po podatkih Erarja je vrtec podjetju od leta 2014 nakazal nekaj manj kot 180 tisoč evrov. Lastnica tega podjetja je zaposlena v podjetju Barbara IP, katerega lastnica je ravnateljica vrtca.

Prav tako je komisija pod drobnogled vzela tudi vsoto nekaj več kot 31 tisoč evrov, ki je bila nakazana družbi Rabi za namene svetovanja in priprave dokumentov glede načrtovane združitve ljubljanskih vrtcev, je razvidno iz zapisnika junijske seje. Za svet zavoda nakazilo ni sporno, saj naj bi to storili po pooblastilu ljubljanske občine.

Ravnateljica zaposlenim prepovedala podpisovanje peticije proti združitvi ljubljanskih vrtcev

Komisija je obravnavala tudi očitek, da je ravnateljica vrtca Barbara Novinec zaposlenim prepovedala podpisovanje peticije, s katero je sindikat izrazil nasprotovanje združitvi 23 ljubljanskih vrtcev v enotni zavod, ki jo je predlagal ljubljanski župan Zoran Janković. Ta je že lani napovedal, da ravnateljico vidi kot direktorico bodočega zavoda. Peticijo je po navedbah sindikata podpisalo 70 odstotkov vseh zaposlenih v ljubljanskih vrtcih, tudi večina zaposlenih v vrtcu Galjevica.

KPK obravnaval še vrtca Pedenjped in Trnovo

Poleg vrtca Galjevica je KPK obravnaval tudi vrtca Pedenjped in Trnovo. Po neuradnih informacijah Večera naj bi bili ravnateljici teh dveh vrtcev prav tako predvideni za vodstvo združenih vrtcev kot namestnici direktorice. Omenjena vrtca sodelujeta s podjetjem ravnateljice vrtca Galjevica Barbara IP. Vrtec Pedenjped je temu podjetju nakazal 204 tisoč evrov, Trnovo pa 170 tisoč evrov, še piše Dnevnik.

Omenjene očitke je sicer že obravnaval svet vrtca Galjevica in sprejel sklep, da niso zaznali nepravilnosti.