Sporne zaposlitve, mobing in kraja denarja? Kriminalistična preiskava v Luki Koper.

V Luki Koper poteka kriminalistična preiskava zaradi sumov več kaznivih dejanj, v kateri naj bi preiskovali dva člana uprave in delavskega direktorja. Med drugim naj bi preiskovali sporne zaposlitve, predvsem žerjavistov, ki naj bi jih zaposlili brez ustrezne izobrazbe in kvalifikacije, poroča Večer.

Po preiskavi, ki so jo v začetku maja v Luki Koper opravili koprski kriminalisti, so pri Policijski upravi Koper potrdili, da "poteka predkazenski postopek, zbirajo se torej obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja," na konkretna vprašanja o preiskavi pa da zaradi upoštevanja določil različnih zakonov ne odgovarjajo.

Po navedbah Večera naj bi bila preiskava usmerjena zoper Vojka Rotarja, člana uprave in delavskega direktorja Luke Koper, ter člana uprave Luke Koper, Gregorja Beliča. Koprski kriminalisti naj bi preiskovali sume najmanj enega kaznivega dejanja, zlorabe položaja, ki naj bi ga bila osumljena Rotar in Belič.

Med drugim naj bi preiskovali sporne zaposlitve, predvsem žerjavistov v Luki Koper, njihove zaposlitve pa naj bi odobrila prav Rotar in Belič. Zaposlovali naj bi tuje delavce, ki so čez noč postali žerjavisti, čeprav brez ustrezne izobrazbe in znanja.

Droge, mobing in kraja denarja?

Rotarja naj bi koprski kriminalisti preiskovali tudi zaradi suma, da naj bi pred časom uredil, da je eden od zaposlenih žerjavistov obdržal službo, čeprav naj bi bil na testu za droge pozitiven.

Rotar naj bi bil osumljen še mobinga nad sodelavkami, kriminalisti pa naj bi v Luki Koper preiskovali tudi sume, da je iz blagajne SŽPD (Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti) izginila večja količina sindikalnega denarja, še piše Večer.

Privilegij za kavne avtomate

Zaradi domnevno spornih poslov naj bi bila zoper Rotarja januarja letos na KPK (Komisija za preprečevanje korupcije) podana prijava suma korupcije in omejevanja konkurence pri Luki Koper. Kot je po navedbah Večera poročal portal Regional Obala, se je prijava nanašala na oddajanje površin za postavitev avtomatov družbi Automatic Servis in še enemu podjetju, kjer naj bi bilo podjetje Automatic Servis močno privilegirano zaradi osebnega prijateljstva med Vojkom Rotarjem in direktorjem poslovne enote Automatic Servis v Kopru Matjažem Novakom.

KPK očitanih kršitev iz svoje pristojnosti ni ugotovila, je pa prijavo aprila posredovala policiji, Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Finančni upravi RS in Nadzornemu svetu Luke Koper.