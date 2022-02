Turk v oddaji Ura moči: To je zvonec za absoluten alarm #video

"Zadnja diploma, ki jo je pokazal Masleša, sicer ima žig, a je ta brez rdeče zvezde. V tistem času ni bilo nobene fakultete, insignije, žiga, nobene univerze v SFRJ, ki ne bi imela v žigu zvezde. To je zvonec za absoluten alarm," je zadnjo diplomo, ki jo je medijem pokazal vrhovni sodnik Branko Masleša, v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem komentiral Boštjan M. Turk. Poleg Turka je Požar tokrat gostil Blaža Mrevljeta, s katerim sta razpravljala o dobaviteljski zdravstveni mafiji, dotaknili pa so se tudi novinarjev, ki končajo v politiki, ter pobude Levice in SD.

Afera Masleša še zdaleč ni končana. Zadnje, kar se je zgodilo, je, da sta aktivni državljan Blaž Kovačič in nekdanji novinar Mitja Lomovšek na ljubljansko državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper Maslešo, v kateri sta naštela celo vrsto dejanj, ki mu jih očitata.

"Slovenija ima resno težavo v sodstvu"

Turk je Lomovškov in Kovačičev podvig označil za zelo pogumnega in hkrati dodal, da se Lomovšek neverjetno spozna na zakone. Turk pa je med drugim opazil še eno zadevo in opozoril nanjo. Videl je namreč, da na zadnji diplomi, ki jo je pokazal Branko Masleša, žig nima rdeče zvezde. To pa, kot pravi, v SFRJ ni bilo mogoče, saj takrat "ni bilo nobene fakultete, insignije, žiga, nobene univerze, ki ne bi imela v žigu zvezde". Kot pravi, je "to zvonec za absoluten alarm".

"Položaj je neprijeten in bizaren," meni Mrevlje. "Če ima Masleša vse stvari urejene, ne razumem, zakaj jih ni takoj, ko je bil pozvan, pokazal. Doslej smo videli več stvari, več različnih stvari. Tukaj nekaj ni v redu," poudarja Mrevlje. Dodal je, da ima Slovenija resno težavo v sodstvu, "če vrhovni sodnik in nekdanji predsednik vrhovnega sodišča, ki sodi v imenu ljudstva, ni sposoben dokazati, da je lahko na tem mestu".

Turk: Ne spominjam se enega samega prispevka

Požar je sogovornika med drugim vprašal, zakaj neodvisni novinarji končajo v stranki SD ali v kakšni drugi stranki tranzicijske Levice. Ob tem je mislil na primer neodvisnega novinarja, nekdanjega sodelavca Večera, Blaža Zgage, ki bo aprila na državnozborskih volitvah kandidiral na listi Socialnih demokratov (SD). Za poslanca se bo potegoval v Ljubljani.

Tako Turk kot tudi Mrevlje trdita, da Blaž Zgaga in podobni niso neodvisni novinarji. "To so novinarji, ki končajo na smetišču ene stranke. To so tisti, ki so najbolj glasni o tem, kako vlada strankokracija in kako se politika v vse vmeša. Blaža Zgage nimam za novinarja. Ne spominjam se enega samega njegovega prispevka. To niso novinarji, to so latentni politiki," so besede, s katerimi je Turk ocenil delo in novo potezo Zgage.

Požar je spomnil na nedavno odločitev ustavnega sodišča, ki je odločilo, da bo absolutno prednostno obravnavalo delovanje strank Levice in SD ter pobudo o protiustavnosti programa Levice, ki predvideva nacionalizacijo podjetij in kmetijskih zemljišč v velikosti veleposesti. V spodnjem videu poglejte, kaj o tem menita Boštjan M. Turk in Blaž Mrevlje.

"V enem letu v UKC Ljubljana na enem primeru žilnih opornic privarčevali 2,5 milijona evrov"

Za konec so se dotaknili še zdravstvene dobaviteljske mafije. Svojo zgodbo je predstavil Mrevlje, ki je prenehal delati kot kardiolog, da bi se posvetil mafijskim zgodbam v zdravstvu. Povedal je, da se ta zgodba vleče 12 let, od leta 2010, ko je na izobraževanju na Poljskem vprašal, kakšne so cene žilnih opornic. Ugotovitve, do katerih je prišel, so ga šokirale, zato je zgodbo raziskoval naprej. Poglejte, kaj je odkril in povedal.