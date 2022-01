Ura moči: Pravosodje se po vzoru nekdanjega sistema postavlja nad vse #video

"Mislim, da se ta zgodba nikdar ne bo zaključila do konca. Problematična je, ker je Masleša predstavnik ene od treh vej oblasti. In v demokraciji so vse veje oblasti podvržene javnemu nadzoru. Pravosodje se po vzoru iz nekdanjega sistema postavlja nad vse. Če rečem, da imam izpit, diplomo, mi morate preprosto verjeti, sicer bom užaljen," je trenutno dogajanje o zadevi Masleša v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem komentiral politični komentator in analitik Peter Gregorčič.

Opozoril je tudi na sodni svet, kjer so imeli veliko težavo, ker niso vedeli, kaj narediti. "Niso hoteli iti proti Masleši in zato so podali sklep, ki je sam s sabo v kontradikciji."

"V naši državi in v EU je ena od temeljnih pravic pravica do poštenega sodišča, kamor spada zakonito sodišče in zakoniti sodnik. Vtis tega, da smo videli tri različice diplome, da je bila toliko časa tišina, da se je sodni svet začel zapletati, daje slutiti, da je nekaj močno narobe. In to ni dobro za ugled sodstva, predvsem za tisti del, ko mora biti sodstvo vsaj navidezno pristransko," je bil jasen Peter Gregorčič.

Masleša je dal izjavo mediju, ki o zadevi sploh ni poročal

Požarju in Gregorčiču se je pridružil tudi Edvard Kadič, strokovnjak za komunikacijo, ki meni, da je Masleša dosegel vtis, da je v naših predstavah o sodstvu postal simbol vsega, česar ne bi smelo biti na sodišču. "Na eni strani neverjetna aroganca, saj je porabil ogromno časa, da se je sploh odzval, na drugi neverjetna preračunljivost, ki zahteva nujno forenzično preiskavo, po tretji strani pa neverjetna neobjektivnost, da greš samo skozi targetiran medij. In najhujše, da greš z izjavo v medij, ki o tem sploh ni poročal.

Gregorčič je ob tem poudaril, da je Masleša verjetno ocenil, da je to edino varno okolje, kjer ne bo neprijetnih vprašanj in odkrivanja ozadja.

Kadič: Inštitut 8. marec je obskurna entiteta brez posebne vsebine

Poleg Masleše je v preteklih dneh prah dvigovala tudi Nika Kovač oziroma Inštitut 8. marec, od koder so napovedali tožbo zoper štiri političarke stranke SDS in upokojenega novinarja Vinka Vasleta. Požar je sogovornika povprašal, kaj menita o tem.

"Ne zagovarjam te nizke politične kulture v javnosti, ker zmanjšuje pomen same politike, ki je v parlamentarni demokraciji izjemno pomembna. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da mora vsak, ki stopi v politični prostor, imeti debelejšo kožo in se ne more odzvati na vsako provokacijo, ker potem ne bo nikdar uspešen," je dejal Gregorčič.

Inštitut osmi marec bi lahko imel drugačen pristop, pokazali bi, da so drugačna kultura, pravi Gregorčič in dodaja, da njihov izkupiček podpore ne bo prav velik.

Kadič pa pravi, da je inštitut osmi marec obskurna entiteta brez posebne vsebine. Imajo tri novinarje, ki ves čas producirajo novice. "Nika Kovač me spominja na 'scrkljanega mulca', ki terorizira vse v šoli, ko ga nekdo okrog ušes useka je pa kričanje, jokanje in starši priletijo v šolo in tožijo vse okrog sebe. Vse, ki podpirajo Inštitut osmi marec, pozivam, da si pogledajo njihovo konferenco, ki so jo uprizorili pred državnim zborom."

Precej besed pa so sogovorniki namenili tudi novonastali stranki Roberta Goloba. Strokovnjaka odgovarjata, zakaj so se v stranki odločili za tajni kongres.

Kot pravi Kadič, tajni kongres organiziraš, ker nimaš nikogar, ki bi bil tam prisoten. Vse skupaj deluje skrivnostno in dopušča dovolj manevra za sprotni razvoj dogodkov, za prilagajanje.

"Če hočeš imeti gibanje, narediš odprti kongres. Zelo bi bil pazljiv, kakšna sporočila prodajajo in koliko verodostojnosti je v njih. Gibanje Svoboda nas bo osvobodilo trenutne vlade, pravijo, v to smer bo šla Golobova politična kampanja," je ocenil Gregorčič.

Voditelj meni, da je Gibanje Svoboda precej dramatično ime za stranko. Tudi Gregorčič se strinja, da je ime nenavadno. Spomnil je, da je Golob poudaril, da je gibanje, ker ne mara strankokracije.

Takole pa strokovnjaka ocenjujeta nastop Roberta Goloba

"Kot nastopajoči ima atribute dobrega govorca, ko govori tisto, kar se je namenil povedati. Problematične pa so njegove osebnostne lastnosti. Ima zelo izrazne obrazne grimase in pove vse, tudi tisto, kar ni primerno. Se posmehuje, zavija z očmi in uporablja kazalec, ki pomeni poslušajte mene, jaz sem tisti, ki bo povedal. To je zelo delikatna gesta, to se lahko hitro razume kot nekaj, kar mu bo škodovalo in ne pomagalo. On nima treme, ko govori, tremo ima, ko mu postavljajo vprašanja," je Edvard Kadič podrobno opisal in ocenil Golobov nastop.

Tudi Gregorčič se strinja s Kadičem. "Zbuja občutek, da se počuti ogroženega. In potem komunicira z grimasami. Druga zadeva, on se bo moral pogovarjati z drugače mislečimi. On pa je denimo dejal, da se s trenutno vlado sploh ne bo pogovarjal. Zbuja občutek, da gre v to kampanjo iz želje po maščevanju."