Gregorčič v oddaji Ura moči: Golob ima od vsega najraje sebe #video

"Golob bo zelo težko preživel volilno kampanjo, če bo frontalno soočen z drugimi akterji. To se je pokazalo v oddaji Tarča, kjer je postal izrazito nervozen. Sicer pa ima Golob še eno težavo: od vsega ima najraje sebe, in to volivci zelo težko nagradimo," je Peter Gregorčič, politični komentator in analitik v oddaji Ura moči voditelja Bojana Požarja, komentiral morebiten nastanek še neobstoječe stranke Roberta Goloba.

Robertu Golobu pripisujejo tudi sodelovanje s trenutnim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom - še en kandidat, ki se bo morda pojavil v politiki.

"Tomaž Vesel že dolgo ne more več neodvisno voditi računskega sodišča, in sicer od njegovih nastopov, ko je računsko sodišče ugotavljalo nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme. Očitno je bil njegov namen, da 'vrže' vlado in postane nov kandidat za predsednika vlade. A očitno mu je spodletelo in se je umaknil, zdaj pa spet sodeluje v tej zgodbi. Računsko sodišče je do teh nastopov veljalo za eno redkih inštitucij, ki so dajale občutek nepristranskosti, zdaj pa ga je Vesel popolnoma spolitiziral. Ne ostane mu drugega, kot da gre v politiko," je ocenil Peter Gregorčič in dodal, da je Vesel kljub temu, da je še vedno predsednik računskega sodišča, že del politične propagande.

Agencija Mediana pa je medtem začela z merjenjem še neobstoječih političnih strank, ki so jih objavili na Televiziji Slovenija. Kot je povedal Gregorčič, "gre za špekulativne ankete, ki ustvarjajo javno mnenje oziroma pripravljajo teren za novega kandidata. Pri volivcih to aktivira neopredeljeni del volilnega telesa in vzbuja občutek, da če bomo za njega volili, bo to zmagovalni glas".

Gre za nadzor finančnih tokov in moči v celotnem slovenskem prostoru, je dejal strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič. "Lokalno podjetje, ki pri nas dovaja podatke, preko katerega se letno razdeli približno 80 do 85 milijonov evrov marketinških proračunov, ima velik vpliv na celotno zgodbo. Celotna slika je bistveno širša. To je preigravanje finančne moči in vzvodov, kako peljati celotno zgodbo v Sloveniji," je dodal Kadič.

"Slovenci smo lahko marsikaj, zagotovo pa nismo hlapci na njegovi zemlji"

Požar in sogovornika so se dotaknili tudi nedavno izrečene izjave pisatelja Branka Gradišnika, ki je cepljene označil za hlapce.

"Slovenci smo lahko marsikaj, zagotovo pa nismo hlapci na njegovi zemlji. Na splošno me jezijo izjave v zvezi s hlapčevstvom slovenstva. Posiljevane s tem pojmom traja že tako dolgo in vprašamo se, ali gre za namerno poniževanje," se je odzval Edvard Kadič.

"Jaz se z Gradišnikom ne strinjam. Zdrs ne bi bil problematičen, če bi bil to edini proticepilski zdrs na javni televiziji. Problem je, ker voditeljica na to nič ne odreagira oziroma reagira, ko ji sporočilo ni všeč," meni Gregorčič.

Pahor, njegovo predsedovanje in to, s čim se bo ukvarjal po koncu mandata

Sogovorniki so pokomentirali tudi delo predsednika države Boruta Pahorja.

"Borut Pahor ne izhaja iz mojega političnega miljeja, ga pa izjemno cenim kot predsednika. Čutil sem, da je moj predsednik. Resnično je predsednik, ki se je trudil biti predsednik vseh državljanov. Treba je spregledati njegove zdrse na Instagramu," je dejal Gregorčič in sklenil, da "si ga bo zapomnil kot politika, ki je edini prišel v evropski parlament s preferenčnimi glasovi, ki so ga v lastni stranki hoteli odrezati, ampak je bil med ljudmi tako priljubljen, da ga zaradi tega niso mogli. Edinstven je tudi zato, ker je zasedel vse predsedniške funkcije, razen funkcije predsednika državnega sveta".

"Jaz mislim, da mu je dobro uspelo. Pogosto sem sicer bil precej kritičen in mi marsikatera stvar ni bila všeč. Dejstvo je, da je našel svojo pot, po kateri ga lahko identificiram. Je aktiven, poln življenja, trudi se biti povezovalen, zna nastopati in navezati stik z ljudmi. Pogrešal pa sem nekoliko trdnejšo hrbtenico pri določenih izzivih, s katerimi se je spopadala slovenska družba. Recimo, ni dovolj zgodaj 'usekal' po mizi, da se s fašizmi in s podobnimi stvarmi ne bomo obkladali," so besede, s katerimi je Pahorjevo delo ocenil Kadič.

Gregorčič je mnenja, da se Borut Pahor v državno politiko ne bo vrnil, Kadič pa je dejal, da ga vidi v misijah, kjer je potrebna politična modrost.

Ob koncu oddaje so pokomentirali še aktivnost evropske poslanke Ljudmile Novak na socialnih omrežjih in, kot je dejal Požar, njeno "javno ponujanje za kandidatko za predsednico države".

"Ona je v prijetnem balončku evropske poslanke. Trenutno je razglašena na desnem političnem javnomnenjskem polju kot nekdo, ki se precej nagiba v levo. Osebni mislim, da nima še toliko moči, da bi šla lahko resno v tako kandidaturo," je ocenil Kadič.