Ura moči: Oblast bi morala z lustracijo preprečiti tem ljudem pot do javnih funkcij #video

"Namiguje se, da je takrat sodeloval z vojsko JLA in s kakšno bližnjico prišel do kakih papirjev. Zgrožen sem nad letom devetdeset, nad takratno demokratično oblastjo, ki ni z lustracijo preprečila tem ljudem poti do javnih funkcij," je svoje misli o primeru Branko Masleša strnil komentator Miran Videtič. V tokratni Uri moči je Bojan požar s sogovornikoma Boštjanom M. Turkom in Miranom Videtičem spregovoril o primeru Masleševa diploma in o tem, kam ali kako globoko je zabredlo pravosodje.

"Prvič je sodni svet rekel nekaj kritičnega na račun vrhovnega sodišča. Jan Zobec pa je menil, da je vrhovno sodišče v tvitu oziroma v komunikaciji z mediji kršilo ustavo," je uvodoma povedal Bojan Požar.

"To vodi v nekaj, kar se imenuje prava komedija. Da že takoj na začetku ni pokazal vseh svojih papirjev, ampak se je zavil v silhueto vzvišenosti, češ vrhovnemu sodišču ni treba dokazovati elementarnih zadev. Razgalil se je pred vso državo kot nekdo, ki ni vreden zaupanja v pravosodju. Je pa zaupanje temeljna zadeva, brez tega ni pravosodja," je povedal Boštjan M. Turk.

"Druga komedija v dveh dneh je, da Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, pohvali slovensko predsedovanje, hkrati tudi evropski socialisti. Hkrati pa evropski parlament sprejme resolucijo, v kateri obsoja pritiske na sodstvo te vlade, ki pritiskov sploh ne vrši, pa bi jih morala, kajti v sodstvu nekaj ni v redu, kot so novico o tem prenesli slovenski mediji," je dodal Turk.

"Če vprašate mene kot posameznika, ki gleda medije in si na osnovi tega ustvari mnenje, sem prepričan, da diplome ni, ker če bi bila, bi bila že pokazana. To, kar so pokazali, ni diploma. Če je ni, tudi potrdila o pravosodnem izpitu nismo videli, ker manjka temeljna zadeva, to je identifikacija Branka Masleše. Stalno bivališče, kraj rojstva, datum rojstva. Brankov Masleš je bilo rojenih nekaj deset," je še dodal Turk.

"Ne vem, kam pelje ta primer, a sem bil nad njim zgrožen. Ne želim verjeti, da se to dogaja. Menim in upam, da ima Masleša po takratni zakonodaji, ki je veljala v Jugoslaviji, ustrezne kvalifikacije. Ne znam si predstavljati, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi imel. Namiguje se, da je takrat sodeloval z vojsko JLA in s kakšno bližnjico prišel do kakih papirjev. Zgrožen sem nad letom devetdeset, nad takratno demokratično oblastjo, ki ni z lustracijo preprečila tem ljudem poti do javnih funkcij," je svoje misli o primeru Masleša strnil Videtič.

O političnem uspehu evropskih poslancev

"To je uspeh take pomembnosti kot uspeh Lojzeta Peterleta, ki je v evropskem parlamentu zaigral na orglice," je o uspehu nekoga, ki kot evropski poslanec glasuje o resoluciji svoje države v Bruslju in to zdaj slovenska levica slavi kot notranjepolitično zmago, komentiral Turk.

"To nima nobenega učinka, saj so uradni organi evropske oblasti (komisija, predsednica komisije in politična stranka socialistov) povedali, da so s predsedovanjem Slovenije zadovoljni in nimajo pripomb. To pa je svojevrsten izvoz notranjepolitičnih laži, niti ne neresnic, na evropski parket z namenom uničevanja ugleda Slovenije v najbolj kritičnem času po osamosvojitvi.

"Razumem vsak politični boj, dokler ne prestopi meje državotvornosti," je povedal Videtič in poudaril, da bi se mogla tudi Ljudmila Novak, evropska poslanka na listi NSi, opredeliti do teh zadev, četudi srce bi, a politična preračunljivost tega ne more narediti, je slikovito opisal dogajanje v Bruslju.

O velikih poražencih leta v Sloveniji

Komentirali so tudi največje poražence leta v Sloveniji po mnenju sogovornikov. Za največjega poraženca sta izbrala Karla Erjavca, ta je želel priti na nekdanje položaje in si povrniti standard, ki ga je bil navajen že prej, a mu veliki met ni uspel.

Na drugem mestu so tudi dominantni mediji, ki po mnenju sogovornikov ne opravljajo več pravega novinarskega dela. Predvsem pa tudi ves novinarski ceh.

Spregovorili so še o koaliciji KUL in o tem, da se njihova notranja trenja in trganja že kažejo. Govorili so še o Tomažu Veselu, ki je izgubil veliki posel na Fifi in se preveč vrgel v politično zgodbo.

"Početje Tomaža Vesela sproža velike sunke in premike v teh ustanovah, kjer deluje tudi sam, saj večje škode, kot jo je naredil računskemu sodišču, ni mogoče narediti," je o angažiranju Vesela na političnih tribunah in njegovih stranskih prihodkih in domnevni neodvisnosti menil Turk. Na šestem mestu, za Vesela, se je uvrstil tudi poslanec Marko Bandelli, ki si je omislil več jeklenih konjičkov, medtem pa bi se sam zavzemal za upokojence, ki prejemajo 400 evrov pokojnine.

"To, kar počne Ljudmila Novak, ji ni uspelo. To je uničiti stranko Novo Slovenijo, ki se je vzdržala glasovanja o Republiki Sloveniji. Vemo, da gre za stare politične sile, ki želijo inštalirati to afero v Evropo. Ona je županja Moravč in je postavljena daleč previsoko glede na svoje sposobnosti in ambicije," je povedal Turk.

"Vse groteske so mogoče, tudi to, da nekdo, ki pljuva po državi in ne glasuje ter se vzdrži pri tako pomembni resoluciji," je o kandidaturi Novakove za predsednico države komentiral Turk. "Tudi Kučan je to delal in je bil pri tem uspešen," je še dodal.

Spregovorili so še o vplivu ZRC SAZU in njihovih akademikov, ki se niso opredelili do epidemije, in o Igorju Zorčiču. "Izgubil je ves politični kapital, z lahkoto bi ga uvrstili tudi na prvo mesto," je še povedal Videtič.